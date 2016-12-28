Jolin露點照瘋傳 反同人士說...

蔡依林2013年跳舞的照片。（取自YouTube）

〔即時新聞／綜合報導〕網路瘋傳天后「Jolin」蔡依林的露點照，她的經紀人昨對此怒斥是P圖，有網友懷疑露點照在26日流出的時機點很巧妙，Jolin長期關注婚姻平權議題，當天剛好是《民法》修正案初審通過，對此，反同婚的「幸福盟」發言人曾獻瑩強調，他們不可能做這種事。

蔡依林在2013年到高雄夢時代廣場宣傳，但26日網路上開始出現大量當時蔡依林因舞蹈動作過大不慎「露點」照片。她的經紀人王永良怒斥：「當天這麼多人在場怎可能發生這種事，這種手法拙劣的惡意不實P圖，請大家不要以訛傳訛避免觸法，我們保留法律追訴權。」

《蘋果日報》報導，有網友懷疑，婚姻平權的《民法》修正案在26日通過初審，蔡依林露點照就瘋傳，怎麼可能這麼巧？加上蔡依林長期關注婚姻平權議題，力挺同志朋友，讓她常常遭到反同婚網友的攻擊，因此外界認為P圖的也有可能是反同婚人士。

反同婚的「幸福盟」發言人曾獻瑩指出，自己不知道有這件事，但他們絕不會做這種事情。「下一代幸福聯盟」林亞倫也說，他們不會針對藝人，只會關注婚姻制度的改變。

蔡依林經紀人說，對網友的猜測不再多做回應，不管動機是什麼，用這種惡意造假方式，違法又缺德。