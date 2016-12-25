（影音）林志玲昔日遭酸破音 站台五月天開口唱結果是...

林志玲現身五月天演唱會。（記者王文麟攝）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕五月天今晚開唱，嘉賓跌破大家眼鏡，請到曾出演《好好》MV的林志玲，她身穿性感版耶誕女郎服，胸前開深V傲秀火辣事業線及美腿，並用招牌娃娃音獻唱《私奔到月球》，6年前她奮勇唱現場，結果連破3次音狂遭酸，連她自己都感到很不好意思，因此今晚她還在台上自虧：「這麼相信我嗎？真的是非常有勇氣。」幸好最後她的表現平安下莊，沒有走音也沒有破音，算是洗刷過去的糗事。

林志玲現身五月天演唱會。（記者王文麟攝） 阿信沒抱到林志玲非常不爽。（記者王文麟攝）

林志玲和阿信還邊唱邊牽著手，讓歌迷尖叫不已，其餘「人夫」團員見狀也不甘示弱，在她下台前紛紛趕著向她討抱抱，唯獨站太遠的阿信沒有，讓他有些吃味，因此團員紛紛回抱阿信，讓林志玲的「體溫」隔空傳給阿信以示安慰，畫面看起來相當落寞。

阿信沒抱到林志玲非常不爽。（記者王文麟攝）

而團員也相當意外林志玲的風趣幽默，原本阿信用歌詞開她玩笑：「是不是想忘記誰？」，沒想到被林志玲反將一軍：「歌詞是你寫的，我應該問你想忘掉誰吧？」連瑪莎都被拖下水，讓瑪莎笑說：「阿信本來想說她可以當個漂亮的花瓶，沒想到是個大鐵板。」

林志玲現身五月天演唱會。（記者王文麟攝） 林志玲現身五月天演唱會。（記者王文麟攝） 林志玲現身五月天演唱會。（記者王文麟攝） 林志玲現身五月天演唱會。（記者王文麟攝） 阿信沒抱到林志玲非常不爽。（記者王文麟攝） 林志玲現身五月天演唱會。（記者王文麟攝）