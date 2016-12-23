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西川貴教將登台灣《紅白》 難忘臭豆腐美味

2016/12/23 13:51

西川貴教（T.M.Revolution）將參加《2017超級巨星紅白藝能大賞》。（台視提供）〔記者吳志偉／台北報導〕台視《2017超級巨星紅白藝能大賞》堪稱全國最大型除夕特別節目，今年特別邀請日本「搖滾教主」西川貴教（T.M.Revolution）演出，他將以威猛霸氣的嗓音震撼小巨蛋！

　今年才來台宣傳布袋戲動畫的西川貴教，對於將再一次和台灣歌迷見面，並以搖滾樂迎接新年，顯得相當興奮。他過去經常在日本《紅白歌合戰》、個人或音樂節目跨年演唱會上，陪歌迷迎接新年，他笑著說：「首次在台灣《紅白》登場，所以比平常更加緊張，真的感到非常榮幸，屆時我想會有許多藝人出場，若是能多讓幾個人記得T.M.Revolution的話，我會非常開心的，再請各位期待我的演出吧！」

　出道21年、以搖滾曲風風靡亞洲的西川貴教，這次將會帶來多首經典曲目，他也表示多虧這次台視的邀請，又增加一次能到台灣拜訪的機會，笑說：「這2年間因為演唱會、台日合作布袋戲企劃，和台灣的朋友們距離縮短了許多。」也希望有機會到台灣的寺廟、博物館和夜市去走走，「如果有可以有時間悠閒度過就好了呢！非常期待未來有機會能夠拜訪，至於許多人無法接受的臭豆腐，我卻覺得非常美味！台北市區內還有許多好吃好玩的，歡迎大家告訴我喔！另外有機會的話也想到台中、台南等地走走。」

　台視《2017超級巨星紅白藝能大賞》即將於106年1月7日在台北市小巨蛋隆重登場，並於雞年除夕（106年1月27日）晚間7點在台視主頻播出。

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