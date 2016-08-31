安心亞擠掉花花女郎 《Playboy》海夫納來台見她？

安心亞出道多年，外型亮眼又搞笑，很受粉絲歡迎。（翻攝自安心亞臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕安心亞今天在臉書，用經典《007》中的剪影，說「我的龐德即將出現」，但卻沒有明講是誰，引發網友議論，不過有網友看出她PO出的剪影中，寫著「Rabbit」，並有著兔耳造型，有網友猜測是因為安心亞代言Playboy品牌，要和該品牌創辦人的兒子庫伯海夫納見面。

安心亞今天在臉書預告「龐德」將出現，讓粉絲議論紛紛。（翻攝自安心亞臉書）

安心亞今天在臉書PO出一張剪影照，照片中她帶著兔耳造型，還背了個包包，直言即將和「龐德」見面，不過貼文含糊不清，引起粉絲好奇，紛紛猜測她的留言到底在說什麼。有網友看到兔子造型跟包包，直言：「難道是要代言Playboy？」讓其他網友驚呼安心亞賺到了，即將和閱女無數的Playboy王子庫伯海夫納見面，笑說「宅男女神果然很有魅力」。

安心亞貼出的圖案有兔子字樣和兔耳，讓粉絲猜想是她代言Playboy，要跟庫伯海夫納見面。（翻攝自安心亞臉書）

庫伯海夫納（中）傳將來台灣見安心亞。（翻攝自《Playboy》臉書）