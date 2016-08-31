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首頁 > 婉君推

緋聞男友配別人 宋茜幫投票撇愛？

2016/08/31 21:13

宋茜（左）和楊洋（右）的緋聞傳得沸沸揚楊。（合成圖，翻攝自宋茜、楊洋微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男演員楊洋曾被選為「新四大小生」的一員，最近他和女星鄭爽主演的電視劇《微微一笑很傾城》也正在熱播中，使他的話題討論不斷，甚至微博上還有人開了「你最喜歡的楊洋螢幕搭檔」投票。不過，之前曾經跟楊洋傳出緋聞的女星宋茜，疑似為了澄清緋聞竟然投給了鄭爽。

楊洋（右）和鄭爽（左）合作的電視劇《微微一笑很傾城》近期正在播出中。（翻攝自《微微一笑很傾城》微博）

近日，有人在微博上開啟了一項投票，讓網友投出和楊洋最速配的螢幕情侶，其中女方選項包括鄭爽、宋茜和白百何等人，沒想到，宋茜本人竟然現身投票，還投給了「楊洋和鄭爽」！有人認為，宋茜此舉有點太刻意，然而也有人覺得宋茜這樣做無疑是為了闢謠，或者她也單純是《微微一笑很傾城》的劇迷。

有眼尖的網友發現宋茜本人親自現身投票。（翻攝自新浪娛樂）

事實上，南韓偶像團體f（x）的中國籍成員Victoria（本名宋茜），近年來在中國娛樂圈發展有成，不過自從成立了自己的工作室之後，就傳出和師弟楊洋異常親近，還被多次拍到進出同家飯店、公寓，儘管宋茜方出面否認，謠言仍是滿天飛。

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