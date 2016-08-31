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韓《步步》高話題低收視演技挨批 劇組回應...

2016/08/31 14:01

《月之戀人-步步驚心：麗》播出僅3集，在中國影音平台的播放次數已逼近3億大關，和韓國的低收視呈現極大對比。（翻攝自網路）

〔記者陳立妍／綜合報導〕網羅李準基、IU、姜河那、洪宗玄、南柱赫、EXO伯賢等人氣演員主演的韓劇《月之戀人-步步驚心：麗》，昨晚播出第3集平均收視從9.3%跌到7%，面臨高話題低收視的窘境，除了李準基、姜河那外，甚至有不少演員的演技受到批評。雖然韓國的觀眾不買帳，但在該劇在海外反應卻十分熱烈，尤其是出產原版《步步驚心》的中國，在線上影音平台的播放次數已逼近3億大關，呈現極大對比。

《月之戀人-步步驚心：麗》是SBS電視台第一部百分百事前製作的電視劇，更被視為年度大作，加上原著的高知名度加持，開播前即備受關注。對於收視表現不如預期，劇組相關人士回應：「前3集主要在交代人物的背景以及各自的魅力，在現有的古裝基礎上進行了新的嘗試，可能有些觀眾看不習慣，但隨著劇情進展，相信觀眾會感受到電視劇中的感性。」而昨晚同檔的收視冠軍則為朴寶劍、金有貞主演的《雲畫的月光》，平均收視達16.4%；而姜至奐、成宥利主演的《Monster》，則以10.8%的平均收視居第2。

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