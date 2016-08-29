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收視毒藥得不到恩師認可 胡瓜開口評謝忻...

2016/08/29 19:04

謝忻（左）出道10年哭訴得不到恩師胡瓜（右）肯定，今天胡瓜開口開示表示肯定。（合成圖，翻攝自謝忻、胡瓜臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣女星兼主持人謝忻，頂著英國倫敦大學金匠學院音樂系碩士的高學歷光環出道，原本是月薪5萬元的鋼琴老師，但有一次上節目時因為外型神似Selina，被要求模仿而爆紅，講話幽默逗趣又很敢玩的她，被網友封為「遊戲女王」，很受觀眾喜愛。不過其實她在演藝圈奮鬥10年很辛苦，曾淪為收視毒藥的她沒有節目可上，後來靠著在胡瓜節目的固定曝光才打開知名度，不過她透露一直都很努力的她，始終得不到恩師胡瓜的肯定，對此胡瓜終於開口回應「她的表現已經肯定她自己」。

謝忻今天終於獲得胡瓜親口肯定。（翻攝自謝忻臉書）

日前謝忻因為玩遊戲不慎被田螺割傷，敬業的她等到結束錄影才就醫，卻因為細菌感染，被醫師挖掉手掌一塊肉才保命，引起網友關注，也因而被翻出她10年艱辛的演藝之路。謝忻原本是音樂碩士，並且擔任鋼琴家教一個月收入5萬元，但因為對在節目上模仿Selina啟發對演藝圈的熱愛，投入演藝圈10年卻不順遂，淪為收視毒藥的她沒有節目敢用，最慘戶頭剩下5000元，讓她欲哭無淚。不過幸好後來她在胡瓜節目有固定曝光，一直在胡瓜身邊默默學習，除了打開知名度外，主持技巧也越來越嫻熟，但她卻一直在意胡瓜的想法，「瓜哥會罵我xxx，怎連這不會？我常接不到他的話」。據《蘋果日報》報導，胡瓜得知消息後表示，「在我心裡早就肯定她了，主持是一條很漫長又寂寞的路，她的表現已經肯定她自己，不用太在意別人眼光，她的未來路還很長，繼續走下去吧」。

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