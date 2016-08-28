洪荒姊同框女排隊長 不小心露出黑黑der

傅園慧在巴西里約奧運以一句「我已使出洪荒之力」一夕爆紅。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕20歲中國泳將傅園慧在巴西里約奧運以一句「我已使出洪荒之力」，加上浮誇表情動作，讓她一夕爆紅，身價比賽前翻漲4到5倍，她卻帥氣直言：「我不是娛樂明星，我是職業運動員。」耿直性格讓人印象深刻，昨在微博曬出與排球選手惠若琪的合照，戴上粗框眼镜的兩人，竟長得一模一樣，讓網友驚喊「根本雙胞胎！」

傅園慧在巴西里約奧運以一句「我已使出洪荒之力」一夕爆紅。（翻攝自網路）

昨中國奧運精英代表團到香港會見高層，早上從北京出發時，央視主播一度將女排隊長惠若琪誤認為傅園慧，引發網友議論，之後在巴士上，兩人坐前後排開心自拍，惠若琪將合照上傳微博與網友分享，笑喊「是誰說我倆像來著，尋親成功了，哈哈哈哈」，而傅園慧看到照片後，驚覺兩人竟長得如此相像，立刻轉發該文，笑稱是「親生的。」

傅園慧（右）與惠若琪（左）合照，蛀牙意外成為網友討論焦點。（翻攝自微博）

照片Po出後，網友發覺兩人相似度竟高達99%，紛紛驚喊「一模一樣，嚇到了！」、「失散多年的雙胞胎姊妹」，但也有網友發現張口大笑的傅園慧，蛀牙明顯，笑虧「妳要少吃甜食，有蛀牙！！」、「全國人民都知妳有蛀牙了！」