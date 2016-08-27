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日網友為台灣奧運正名 黃安酸：難道從此就建國成功？

2016/08/27 18:28

黃安時常批評時事。（翻攝自黃安微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕奧運22日才在巴西里約成功落幕，下一個舉辦的日本東京就已經在如火如荼地準備中，而令許多台灣人相當意外的是，今年2月，有日本網友發起一個連暑，希望台灣能夠在奧運中正名，不再使用「中華台北」的名稱參賽，且連署離成功只差2萬人，有望向奧委會提出申請。不過，近年來不斷舉報台獨藝人的黃安，卻在微博上稱此事是民進黨為轉移焦點所作。

日本網友發起台灣在奧運中正名的連暑。（翻攝自連署網站）

由於台灣這些年來受到中國打壓，因此國際組織或國際賽事都只能用「中華台北」或「台澎金馬」等名稱參加，對此日本網友特地為了台灣能在奧運正名架設網站連署，還表示「台灣就是台灣，不是中國」。然而，黃安對此相當不以為然，他認為2020年東京奧運之時，剛好也是我國的總統大選，因此這完全是民進黨用來轉移焦點的方式。

黃安認為台灣正名的連暑是民進黨2020年大選的陰謀。（翻攝自黃安微博）

黃安在微博上發文表示，2020年台灣大選，絕對會炒作當時連署的議題，甚至還酸說，就算連署通過，「難道從此台灣就建國成功啦」？直批連署只是民進黨用來分散對於民調下降的注意力的煙幕彈，還呼籲中國民眾最好的應對方式的就是不理他，只要罵個幾句就好。

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