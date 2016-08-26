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新版女鋼鐵人名稱出爐！竟糗與日本A片撞名

2016/08/26 13:47

由15歲天才黑人少女接任的鋼鐵人，現在被漫威定名為「鋼鐵之心」（左），但是卻糗與一部2014年的日本A片（右）撞名。（翻攝自Fusion）

〔記者陳昱均／綜合報導〕先前漫威方面公開了「鋼鐵人東尼史塔克即將退役，而這個經典又廣受喜愛的超級英雄角色，將由一名年僅15歲的天才黑人少女Riri Williams來接棒繼任，Riri在15歲時就進入麻省理工學院就讀，因為在宿舍內打造出自己的鋼鐵人盔甲，引起史塔克注意，所以才被招攬來取代自己的位置。日前，漫威方面也宣布這位新繼任的黑人少女，將不會延用「鋼鐵人」名號，而是要以新名稱「鋼鐵之心」（暫譯，原名：Ironheart）闖天下，只是尷尬的是，這個新名稱竟與一部日本A片撞名！

東尼史塔克（右）即將退役，將15歲天才少女Riri（左）招攬來成為取代自己的新鋼鐵人。（翻攝自Cosmicbook News）

日前外媒《Wired》才披露由15歲天才少女Riri所接任的鋼鐵人，將會有自己的專屬名號「鋼鐵之心」，編劇布萊恩麥可班迪斯（Brian Michael Bendis）對此就表示：「『鋼鐵女』（Iron Woman）這個名字聽起來有點過時了，而『鋼鐵少女』（Iron Maiden）聽起來好像又有點遊走法律邊緣，所以在我們討論並分析Riri的背景之後，決定採用『鋼鐵之心』（Ironheart）這個名字。」目前，「鋼鐵之心」的漫畫封面也已經被搶先曝光，穿上鎧甲的Riri看起來雖然與原本的鋼鐵人無異，但是盔甲底下的已經不再是東尼史塔克，而是15歲的天才少女Riri。

漫威方面日前宣布了由Riri接任的新版鋼鐵人，將不會延用原本的「鋼鐵人」名號，而是被定名為「鋼鐵之心」。（翻攝自Wired）

但是這個新名稱卻將面臨一個嚴重問題，那就是與一部日本A片《鋼鐵之心》撞名，這部A片是由一間專門拍攝超級英雄題材A片的公司「GIGA」在2014年所製作的，劇情則由《鋼鐵人》系列電影延伸改編而成；仔細一看，Riri手裡捧著頭盔的模樣，根本就與A片封面上女優手捧頭盔的動作幾乎一模一樣，讓此事成了這位新版女鋼鐵人甫繼任就要面臨的尷尬問題。

一間專門拍攝超級英雄題材的A片公司，早在2014年就推出過一部名為《鋼鐵之心》的A片。（翻攝自網路）A片劇情中，這副鋼鐵人鎧甲底下的也是一名女子。（翻攝自網路）Riri（左）與《鋼鐵之心》AV女優（右）手裡捧著鋼鐵人頭盔的畫面，幾乎一模一樣。（翻攝自Cosmicbook News）

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