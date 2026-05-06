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娛樂 最新消息

南韓命理師打擂台 日韓女團接力會粉

盧瑟妃（右）與Meta命理俊宣布6月來台，要替粉絲解鎖人生攻略。（八大提供）盧瑟妃（右）與Meta命理俊宣布6月來台，要替粉絲解鎖人生攻略。（八大提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕今夏韓流、日團同步壓境，台灣變身成「追星戰場」。日韓藝人一波接一波來台，不只行程滿檔，福利開滿，娛樂體驗也全面升級。

QWER與KKBOX合作推「超粉計畫」獨家應援活動寵粉。（KKBOX提供）QWER與KKBOX合作推「超粉計畫」獨家應援活動寵粉。（KKBOX提供）

南韓爆紅命理綜藝《天機試煉場》持續延燒，繼「萬神老師」權秀珍日前宣布來台後，人氣命理師盧瑟妃、Meta命理俊昨也確定6月登台開見面會，祭出一對一「算命直球對決」體驗，幫粉絲解鎖人生攻略。

Little Glee Monster放話早已預約台灣美食和在地行程。（寬宏提供）Little Glee Monster放話早已預約台灣美食和在地行程。（寬宏提供）

盧瑟妃主打「時機論」，一句「該衝還是該等」精準戳中焦慮世代；Meta命理俊則用AI思維解析人生，把命理變成「導航系統」，讓粉絲直呼這根本是「現實版人生外掛」。

另一邊，南韓新世代人氣女團QWER半年內4度來台，被粉絲封為「灶咖女團」，這次不只6月13日將登上KKBOX風雲榜，更聯手推出「超粉計畫」，從線上任務到親簽小卡、見面會資格抽選，寵粉火力開到最大。團員還放話想送拍立得、發甜甜圈，甚至搞恐怖直播，讓粉絲笑稱：「這團太瘋太可愛。」

日系戰線同樣不遑多讓，實力派美聲女團Little Glee Monster時隔8年，將於7月登台開唱。她們靠著合聲實力圈粉無數。這回她們預告打造全新歌單，準備把當年感動再升級；團員也不忘預約台灣行程，從九份到美食清單全列好，展現滿滿期待。

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