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NONO涉性侵出庭7罪起訴 小紅老師應訊盼從重量刑

NONO（圖）涉性犯罪昨再度出庭，小紅老師也到庭應訊。（資料照，記者王文麟攝）NONO（圖）涉性犯罪昨再度出庭，小紅老師也到庭應訊。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜、溫于德／台北報導〕藝人NONO對6名女子性犯罪，檢方認為他犯後絲毫未見悔意，依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻，共7罪起訴，並建請法院從重量刑。士林地院昨天上午再度傳喚NONO出庭，並以不公開方式進行交互詰訊，事件吹哨者「小紅老師」也到庭應訊，事後受訪時坦言看到NONO還是會很害怕。

NONO涉性犯罪昨再度出庭，小紅老師（圖）也到庭應訊。（翻攝自臉書）NONO涉性犯罪昨再度出庭，小紅老師（圖）也到庭應訊。（翻攝自臉書）

小紅老師到庭應訊前前後後共花了2小時後左右才結束，她坦言心情複雜，「我看到NONO還是很害怕，但我想到他這一年半，到現在還毫無悔意，還是不承認，我要勇敢起來，真的要把他送進去。」

對於已第4次開庭，小紅老師希望司法能還給她們一個正義並從重量刑，「我衷心期望能合併偵辦此案，相同的加害者帶給多數女性長年的噩夢，此風不可長，我相信台灣是個有法治的社會，切莫姑息養姦。」最後向NONO喊話：「不承認也得坐牢！」

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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