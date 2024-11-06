侯怡君不計酬接好運來 蘇晏霈忙工作斷聯廚師男友

蘇晏霈（左起）、侯怡君和製作人蕭大陸、謝瓊煖昨一起出席新戲《好運來》開鏡儀式。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／新北報導〕侯怡君、蘇晏霈和謝瓊煖等人昨出席《好運來》開鏡記者會，因該劇製作人是蕭大陸，侯怡君被問及片酬有沒有因此打折？她嬌嗔說：「到現在都還沒有談價錢，有拿到錢就偷笑，隨便他包。」還放閃表示蕭大陸曾答應她「我的錢就是妳的」。而一旁謝瓊煖相隔多年再回到本土劇戰場，她直白表示接戲是因為「想賺錢」。

謝瓊煖認為接本土劇除了體力考驗，也能刺激自己，並重燃對戲劇的熱情，只是最大原因是為了家中2隻愛犬買有庭院的房子，「我的預算在2000萬以內，最近兩年開始積極看房。」

請繼續往下閱讀...

此外，蘇晏霈7月底證實透過陳美鳳牽線，認識廚師Scott，兩人正在約會，沒想到她昨坦言因為工作忙碌已經斷聯，強調這段關係並沒有見光死，「我們有單獨約出來吃飯3、4次，但因為最近彼此都很忙，我有舞台劇、過年特別節目練舞，還要拍新戲。」

36歲的蘇晏霈提到4月本來計畫凍卵，該做的檢查都做完，卻因當時剛好在宣傳戲劇，怕身材浮腫，不想打排卵針，後來多方考量決定中止凍卵計畫。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法