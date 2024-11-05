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張信哲未來式四處靠站 掛心熊貓冰晶

張信哲未來式四處靠站 掛心熊貓冰晶張信哲「未來式終極版」航母將開往各處與粉絲同樂。
（潮水音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕張信哲「未來式終極版世界巡迴演唱會」日前3度空降四川成都站，他掛心十年前領養的熊貓「冰晶」，託團隊前往熊貓基地探訪，還開直播想看看朝思暮想的「冰晶」，可惜當天「冰晶」未見客，出來的都是牠「冰」字輩的兄弟姊妹，看著熊貓們感情融洽，張信哲也透過螢幕笑瞇了眼，放心不少。

張信哲未來式四處靠站 掛心熊貓冰晶張信哲四川成都開唱，很牽掛十年前領養的熊貓「冰晶」。
（潮水音樂提供）

成都站當時一開票就秒殺，緊接著宣布加場也售罄，讓接近收官的「未來式音樂宇宙」持續發威，第二場唱到《做你的男人》時，台下突然出現「大明星」，讓全場為之騷動，原來是張信哲大迷弟、歌手張遠坐在台下跟著歌迷搖旗吶喊，扯開喉嚨跟唱每一首歌。

「未來式終極版」航母緊接著又將開往各處與粉絲同樂，張信哲更感謝說，「未來式六年多來，謝謝你們一站一站的跟著我、一站一站地為我加油，接下來的每一站，我也將把不同的驚喜和感動帶給你們。」

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