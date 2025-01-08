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不只太妍發聲！SM娛樂處事不周 旗下藝人抱怨連連

不只太妍，旗下藝人紛紛表達對SM娛樂的不滿。（翻攝自IG）不只太妍，旗下藝人紛紛表達對SM娛樂的不滿。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期，SM娛樂公司發布成立30周年的家族演唱會消息，但卻引起許多家族粉絲的不滿，粉絲像被蒙在鼓裡一般，都是收到突如其來的公告，才得知自己喜歡的藝人無法出席家族演唱會。SM娛樂不是第一次做事那麼怠慢，之前也有旗下藝人生病，但卻遲遲不出面回應，累積種種讓旗下藝人和粉絲失望的事情。

身為SM娛樂資深員工的少女時代隊長太妍，先前就因公司好幾次的不作為，而出面批評。6日，太妍更是通過粉絲溝通平台坦露心聲：「我很想在舞台上展現出色的表現，也充滿熱情地希望能表演兩、三首歌曲，為此我向公司表達意願並一直等待。但結果是，他們完全沒有做準備，所以我根本沒辦法參與演出。」太妍想對粉絲傳達自己絕對不是因為沒有熱情或不想表演才缺席，她想全力以赴，也對舞台懷抱著真心，但公司並沒有好好支持她。為了怕粉絲誤會，太妍還特別解釋：「公司所謂的難言之隱其實是忘記告訴我罷了，當然會覺得難堪。」

少女時代隊長太妍表達對SM娛樂很失望。（翻攝自IG）少女時代隊長太妍表達對SM娛樂很失望。（翻攝自IG）

據韓媒報導，Red Velvet成員Wendy也已確定缺席家族演唱會。Wendy直接向粉絲表示：「其實，我和公司早在一個月前就談好了，但公告卻拖到今天才發布。應該有很多粉絲在期待Red Velvet五人同台演出，對此我感到很抱歉。作為30週年紀念，應該會有很多精彩的舞台，希望大家能度過美好的時光。一直以來都很感謝，也很抱歉。」粉絲為此大受打擊，表示自己都已經買票了，公司卻拖到現在才說Red Velvet沒辦法全員到齊演出，是真的把粉絲當傻子嗎？事後售票平台Melon Ticket才公告稱：「Wendy因個人原因無法出演，對於出演陣容的變更表示歉意，相關的退款可通過客服中心辦理，且不會收取手續費。」

SM娛樂拖延一段時間才公告：「Red Velvet成員Wendy確定缺席家族演唱會」，讓不少粉絲感到憤怒。（翻攝自IG）SM娛樂拖延一段時間才公告：「Red Velvet成員Wendy確定缺席家族演唱會」，讓不少粉絲感到憤怒。（翻攝自IG）

繼太妍與Wendy發表對SM娛樂的不滿後，南韓天團Super Junior的成員藝聲也說出了自己的想法。他表示：「這是我待了20多年的公司舉辦的活動，所以會盡可能參與，但我很難參與專輯的音樂製作，特別是在團體歌曲中的冷淡對待，這已經讓我感到很累了，甚至想避而不談。現在只想專注於自己的演出，希望大家能夠理解。」此話一出，讓許多家族粉痛批SM娛樂：「一次次讓粉絲及旗下藝人失望，難道這就是所謂有在做事嗎？」直言公司要是再不改善「怠慢」的工作態度，將迎來一波家族「脫粉潮」。

Super Junior的成員藝聲早已對公司不抱期望，目前只想專注於自己的演出。（翻攝自IG）Super Junior的成員藝聲早已對公司不抱期望，目前只想專注於自己的演出。（翻攝自IG）

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