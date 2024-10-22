《零日攻擊》高雄取景 水川麻美誇如到橫濱

日本女星水川麻美（左）和台灣男星張洛偍參與演出《零日攻擊》。

（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕電視劇《零日攻擊》近日在高雄拍攝，參與演出的日本女星水川麻美和台灣男星張洛偍昨日現身國立科學工藝博物館，市長陳其邁不僅準備水果、飲料探班，也送上高雄捷運吉祥物「蜜柑站長」的玩偶給兩位台日演員，讓愛貓的水川麻美開心不已。

《零日攻擊》故事劇情是主要以中國解放軍對台採取軍事行動為架空背景，探討台海戰爭時，台灣社會可能面臨的狀況，由日星高橋一生、水川麻美、台星連俞涵、張洛偍、港星杜汶澤等人主演。

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水川麻美曾演出《醫龍》、《東京女子圖鑑》及《重啟人生》等高人氣日劇，這是第一次參與台劇演出，也是首次到高雄，對於高雄港灣的景觀，她認為與日本橫濱很像，有種親切感，在高雄期間，水川麻美吃了高雄很有名的酸菜白肉鍋，直說好吃到讓她很感動。

張洛偍則在劇中飾演一名難過美人關的員警，與水川麻美有很多的對手戲，因為有著陸配之子的身分，讓他在兩岸情勢緊張關係下，顯得更加左右為難，兩人碰出的火花令人期待。

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