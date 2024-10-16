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娛樂 最新消息

孫燕姿無預警報喜2025展開巡演 蔡依林新專輯明年上半年問世

孫燕姿宣布最新世界巡演「就在日落以後」明年起跑。（Make Music提供）孫燕姿宣布最新世界巡演「就在日落以後」明年起跑。（Make Music提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕天后孫燕姿前晚無預警曝光一段影像，緊接著昨天上午發布全新的視覺海報，正式宣告「就在日落以後」巡迴演唱會即將於2025年展開；「Jolin」蔡依林昨天出席活動也透露，明年上半年一定會推出新專輯。

孫燕姿2020年原訂要舉辦出道20週年「就在日落以前」巡迴演唱會，但因疫情停擺，明年除了歡慶出道25週年，也將展開全新的巡演，孫燕姿說：「開演唱會這件事，大家覺得是我擅長的，也知道我出來的時候，歌迷一定是準備好的。」

「就在日落以後」將從新加坡揭開序幕，於2025年4月5日、6日登場，緊接著台灣、馬來西亞、香港等各站，也都已在緊鑼密鼓的計畫中；孫燕姿表示，現在仍處前期作業階段，「但要說到籌備的話，其實我們『就在日落以前』就已經開始了，陸續進入密集籌備時會再更新，一有消息就會跟大家分享！」

蔡依林喊話明年上半年推出新專輯。（記者王文麟攝）蔡依林喊話明年上半年推出新專輯。（記者王文麟攝）

Jolin昨天現身酒商記者會，被問到創作時會不會小酌尋找靈感，她笑說：「沒有試過，創作時非常專心。」至於外界最關心的新專輯進度，她開心表示，目前進度「滿好的」，已錄完5、6首歌，隨著周杰倫、張惠妹唱進大巨蛋，會不會也想在大巨蛋開演唱會，她鬆口：「我會想試試看，有機會的話可以去體驗一下。」

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