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娛樂 最新消息

許光漢合作OG級劉宰明 獲讚可成為世界級演員

劉宰明（左）對許光漢讚譽有加，看好他成為世界級的演員。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／台北－首爾連線報導〕許光漢首次演出韓劇《無路可走：輪盤賭》，與韓國大咖級演員同場飆戲，讓他直呼「壓力山大」，希望盡力做到最好，不要拖累到前輩們。他聽聞韓星劉宰明有意帶老婆到台灣旅遊，自願擔任導遊招待前輩，帶他們大快朵頤。

許光漢在《無路可走：輪盤賭》飾演微笑殺手。
（Disney+提供）

許光漢、劉宰明一同接受台灣媒體訪問，這是兩人首度合作，許光漢第一次見到劉宰明就告白「我是你的粉絲」，他舉例像是《梨泰院CLASS》、《請回答1988》等劉宰明的作品都有看過，甚至稱劉宰明是「OG級」（先驅、教父）般的存在，因此在對戲時，許光漢忍不住出戲就是想要一睹前輩的演技，但理性上還是把他拉了回來，「我會覺得不行、不行，要繼續回來！」

許光漢在劇中飾演微笑殺手「Mr. Smile」，他在短短兩個禮拜內學習翻滾、拿槍等等，還有在寒冬上銬的戲碼，吃了不少苦頭，拚盡全力就是希望不要扯前輩後腿。

首次正式與韓國劇組合作，加上又是趙震雄、劉宰明及李光洙這些重量級演員，許光漢收穫良多，感受到韓國拍戲非常專業，看著這些優秀演員對戲相當過癮。不過被問到拍攝時最開心的瞬間？許光漢立刻笑說「放飯」最開心，還與劉宰明一邊吃飯一邊看足球，相當愉快。

對於許光漢的第一印象，劉宰明大讚實在太帥了，坦言雖然沒有看過許光漢過去的作品，但就連工作人員都請他來幫忙要簽名，讓劉宰明見證到許光漢的超人氣。劉宰明對對許光漢的態度讚譽有加，更看好他成為世界級演員。《無路可走：輪盤賭》已在Disney+上線。

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