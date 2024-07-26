《五月雪》大馬破格上映 萬芳鐵人行程跑場

萬芳（左起）、導演張吉安、蔡寶珠特地前往《五月雪》拍攝地513事件的亂葬崗，以素香鮮花獻上祝福。（原點概念提供）

禁忌題材4度送審才過關 特別赴513事件亂葬崗獻花

〔記者許世穎／綜合報導〕由導演張吉安執導、萬芳主演的《五月雪》終於正式在張吉安故鄉大馬上映，萬芳特別挪出10天檔期，專程飛至檳城、吉隆坡，和導演及主要演員蔡寶珠等人一同宣傳，還特別穿上娘惹服現身首映，呼應她在電影中飾演的娘惹後代，誠意十足。

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電影因為題材涉及大馬噤口的513事件，即使榮獲威尼斯影展「電影藝術特別獎」，甚至受邀至世界各地17個國際影展參展，卻一直無法在大馬上映。歷經半年努力、4度送審，最終以不刪剪影片長度，並將部分影像模糊及消音，終於成為大馬影史首部以該事件為背景還得以上映的電影。

導演張吉安攜手萬芳、蔡寶珠展開超過30個通告的「鐵人行程」，還一同前往拍攝地513事件的亂葬崗，以素香鮮花獻上祝福。聽到觀眾分享心情、讚賞片中演技，萬芳感性表示：「每天早出晚歸，電力用盡，但能參演這麼有意義的作品，去到許多國際影展，對我來說是一趟奇幻的旅程，其意義早已超乎個人，非常感謝張吉安導演的邀請。」

提到接下來將參加高雄「打狗祭音樂節」演出，萬芳透露：「現在參加以年輕人居多的音樂節，演唱歌曲會以近年創作，以及重節奏的曲風。」個人專場也持續會在不同城市巡迴，並期望下半年可以完成新歌《我想對你說》。

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