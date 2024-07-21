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娛樂 最新消息

（新片搶鮮看）超狂《龍捲風暴》 情感升級刺激加倍

電影《龍捲風暴》充滿對於大自然的敬畏、崇敬、尊重以及熱愛。（翻攝自X）

記者許世穎／專題報導

極端氣候持續影響全球各地，不只亞洲受高溫熱浪襲擊，遠在太平洋另一端的美國更要對抗龍捲風侵襲，這種小則損失財物，嚴重連生命都受威脅的恐怖天災正於電影《龍捲風暴》中呈現，台灣觀眾無需像片中的「追風者」一樣身陷險境，只要進戲院就可以在大銀幕看到。

1996年的《龍捲風》已是這類型災難電影的經典之作，新世代的《龍捲風暴》並非續集，除了中文片名多一字，英文片名也在原先的「TWISTER」加上代表複數的「S」，直接顯示要給觀眾加倍的龍捲風、加倍的刺激感，只是看完電影後發現，竟然連情感都升級不少。

導演鄭李爍（右）在《龍捲風暴》拍攝現場指導格蘭鮑威爾（左）。（華納兄弟提供）

曾入圍奧斯卡最佳導演的美籍韓裔導演鄭李爍，聯手原版《龍捲風》監製史蒂芬史匹柏一同突破大銀幕限制，希望為觀眾帶來驚險刺激的觀影經驗。不僅因為自己從小在美國奧克拉荷馬州州界的阿肯色州西北部長大、曾經歷龍捲風襲擊，觀賞《龍捲風》也是他高中時和全家人的共同回憶。

繼上次半自傳式的《夢想之地》，鄭李爍形容執導《龍捲風暴》雖然規模超龐大，但仍充滿個人色彩，「就像兜了一大圈又回到原點」。電影集合《捍衛戰士：獨行俠》飾演「劊子手」的格蘭鮑威爾、影集《正常人》清新脫俗的黛西埃德加瓊斯，以及《變形金剛：萬獸崛起》安東尼拉莫斯一同演出，戲裡遭遇災難，戲外也常因為真實惡劣天氣而停拍。

黛西埃德加瓊斯（左）、格蘭鮑威爾在《龍捲風暴》一同面對龍捲風肆虐的慘況。（華納兄弟提供）

安東尼分享，該片於奧克拉荷馬州拍攝期間，開拍第一晚結束去餐廳吃飯時，窗戶突然開始震動，因為外面的強風正在猛烈吹襲窗戶，讓他大驚失色。格蘭則是從小在美國「龍捲風走廊」一帶的德州長大，曾目睹龍捲風對人們生活造成衝擊，讓他坦言：「這有助我在這部電影做出最真實的表演。」

電影雖然圍繞著一群追逐暴風的人們，但其實仍著重在社區、家園，導演鄭李爍表示：「最重要的還是一群人同心協力解決問題，同時關於敬畏、崇敬、尊重，以及熱愛大自然。」果然首映後收穫不少好評，除了驚險、刺激，更多了不少動人的情感面描述。

《角落小夥伴電影版：奇幻的玩具工廠》讓超萌的角落小夥伴上班去。（威視提供）

★《角落小夥伴》療癒登場  《時髦女子》用愛戰勝偏見

除了許久不見的災難片型，本檔新片依舊有新的動畫上映，這回輪到風靡亞洲的療癒系「角落小夥伴」電影版第三彈《角落小夥伴電影版：奇幻的玩具工廠》搶攻家庭客群。

法國片《時髦女子》探討愛情，還有接納自己、創造自己的自由。（海鵬提供）

此外，還有獲頒凱薩獎最具潛力女星的娜迪雅特列什科維奇、坎城影帝班諾馬吉梅一同演出的法國片《時髦女子》，帶領觀眾見證用愛戰勝偏見。覺得炎炎夏日天氣太熱，想嚇出一身冷汗，也有台灣恐怖片《嘎啦》、造成印尼觀眾集體內心陰影的《血繼》任君挑選。

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