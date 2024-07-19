蘇打綠池塘錄音 葛萊美獎得主助陣

蘇打綠重返倫敦，到知名錄音室Miloco Studios 「The Pool」朝聖。（蘇打綠提供）

隔15年重返倫敦 當地藝術家同場創作

〔記者張釔泠／台北報導〕蘇打綠為了《夏／狂熱（蘇打綠版）》，暌違15年後重返倫敦，來到孕育出Oasis、Blur等經典搖滾作的錄音室Miloco Studios 「The Pool」朝聖，錄下《狂熱》與《包圍》兩首現場演唱版，並以sodagreen 《Live in The Pool》現場錄音紀實EP形式，搶先於7月19日數位上架。

《狂熱》與《包圍》都需要影音同步錄製，蘇打綠邀請葛萊美獎得主Matt Lawrence負責錄音及混音，影像部分則交給老朋友李伯恩掌鏡。對於《夏／狂熱（蘇打綠版）》專輯發展出來的特別企劃，青峰表示：「就是想用Live錄製直接捕捉倫敦的當下！」

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錄音室的名稱叫做「The Pool（池塘）」，恰巧是魚丁糸時期的歌迷會暱稱，是個四面塗成游泳池一般的空間，意外地契合夏季主題，地毯家具擺設帶點嬉皮感。這次重返倫敦，馨儀也重新復刻了當年的埃及艷后眼妝，小威對一旁的英國工作人員介紹：「這位是亞洲超級名模！」

蘇打綠更加碼邀請當地藝術家Alexandra Peterken現場作畫，呈現她眼中蘇打綠狂熱的模樣。於是蘇打綠團員現場演奏錄音、畫家作畫、導演錄製影像，三種不同表現形式同場一次到位、同步完成。

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