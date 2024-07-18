晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《Sweet Home 3》雙帥從軍樂 宋江隔空示愛

金武烈（左起）、吳正世、劉五性、鄭振永、導演李應福、高旻示、李施昤、金是兒、李陣郁出席《Sweet Home》第三季記者會。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓影集《Sweet Home 3》昨在首爾舉辦發布會，兩大人氣男星宋江與李到晛因當兵不克出席，不過宋江透過影片打招呼，表示拍攝第一季彷彿是不久前的事，希望大家繼續關注、喜愛第三季。

《Sweet Home》改編自人氣漫畫，首季在2020年推出後，捧紅宋江、李到晛、高旻示等新生代演員，但第二季反響不如預期，部分戲迷狠批內容無趣，僅有宋江和李到晛裸體吸睛。

導演李應福坦言，對於執導《Sweet Home》系列有過遺憾和後悔，但拍攝過程中感受到很多感情和愛，他大讚宋江和李到晛變得越來越帥，演技大幅成長。

此外，李施昤提到將《Sweet Home》當作育兒日記，表示「我的孩子是2018年出生，隔年拍了第一季，到現在兒子6歲了，這真是一個美好的時光。」《Sweet Home 3》19日於Netflix上架。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中