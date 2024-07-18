《Sweet Home 3》雙帥從軍樂 宋江隔空示愛

金武烈（左起）、吳正世、劉五性、鄭振永、導演李應福、高旻示、李施昤、金是兒、李陣郁出席《Sweet Home》第三季記者會。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓影集《Sweet Home 3》昨在首爾舉辦發布會，兩大人氣男星宋江與李到晛因當兵不克出席，不過宋江透過影片打招呼，表示拍攝第一季彷彿是不久前的事，希望大家繼續關注、喜愛第三季。

《Sweet Home》改編自人氣漫畫，首季在2020年推出後，捧紅宋江、李到晛、高旻示等新生代演員，但第二季反響不如預期，部分戲迷狠批內容無趣，僅有宋江和李到晛裸體吸睛。

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導演李應福坦言，對於執導《Sweet Home》系列有過遺憾和後悔，但拍攝過程中感受到很多感情和愛，他大讚宋江和李到晛變得越來越帥，演技大幅成長。

此外，李施昤提到將《Sweet Home》當作育兒日記，表示「我的孩子是2018年出生，隔年拍了第一季，到現在兒子6歲了，這真是一個美好的時光。」《Sweet Home 3》19日於Netflix上架。

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