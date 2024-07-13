《人物專訪》涂善存樂當小金城武 席惟倫忍笑嗲扮校花

席惟倫（左）、涂善存因演出《我想和你在一起》重新穿上高中制服，受訪大談學生時期。（記者胡舜翔攝）

記者廖俐惠／專訪

涂善存不認為「小金城武」是包袱，反而更清楚與他的距離。（星映電影提供）

涂善存、席惟倫在校園愛情電影《我想和你在一起》中合作，片中飾演校草、校花的兩人，受訪回憶起青澀的學生時期，席惟倫很早就半工半讀，學生時期就有約10人追求；涂善存曾是高中籃球隊長，想要繼續往運動方面發展，可惜家人不贊同，卻意外成就他加入演藝圈。

席惟倫（中）在《我想和你在一起》飾演校花，被要求參考林志玲。（星映電影提供）

席惟倫高中時期一邊讀書、一邊當平面模特兒，直到2016年才接觸到戲劇演出，第一部戲就接到《惡作劇之吻》。此次在《我》中飾演校花周芸菲，本身個性大剌剌的她被導演指示，要參考林志玲嬌滴滴的嗲聲來揣摩角色，笑說連自己聽了都難以接受，忍不住會拳頭硬起來。涂善存則坦言，有點害怕音頻太高的女生，「我們家是女權主義，我是這一輩唯一的男生，我從小被罵到大，所以聽到太高的聲音會害怕。」

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涂善存的夢想是成為職籃選手，但家人建議他繼續升學，讓他痛苦的放棄了籃球夢，「我高一的時候每天哭，超想轉學的。」因家教嚴格，親戚們也對他寄予厚望，曾經想過考公務員承擔家計。涂善存透露，原本家人反對他進演藝圈，不過因為過去扼殺了他的籃球夢，覺得過意不去，因此放手。

對於曾經有小金城武的封號，他表示一點都不會感覺到壓力，因為入行之後才深深感受到金城武的遙不可及。現階段，涂善存希望能夠認真拚事業，什麼角色都想挑戰。

席惟倫同樣相當有企圖心，透露過去演出的作品比較偏偶像劇性質，最近終於拍到比較寫實的劇，這樣的轉換對她來說是種挑戰，覺得這是出道以來最發光的時候。

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