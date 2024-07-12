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娛樂 最新消息

卜學亮公開偷吃步 姚元浩怒嗆偷工減料

大元（中）加入明星村長們的行列，親眼目睹卜學亮（右）和姚元浩（左二）為了油漆而爆發衝突。
（好看娛樂提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕大元近期在《我的明星村長》中化身「最美村長」，也親眼目睹卜學亮和姚元浩為了油漆而爆發衝突，雖然她沒有刻意想選邊站，但見到姚元浩高標準的做事態度也給予肯定。

明星村長們日前接獲旗津區中興里里長委託的新任務「整修風車」，卜學亮準備重新上漆時，語出驚人告訴大家偷吃步的方法，「不用刷得很細緻，遠看就一樣啦！」讓姚元浩讓看不下去，怒嗆：「亮哥你不要再逃避了，不要一直偷工減料，做事情一步一步來！」

開始幫風車刷上黃色油漆後，卜學亮和姚元浩卻因為認知差異，再度爆發衝突，兩人因為黃、紅油漆起口角，卜學亮說：「可不可以壓掉？」姚元浩大怒：「不行！你現在進來我紅色就被染色了。」卜學亮接著提高音量說：「不會！它紅的底還是會壓過黃的，頂多會有點橘紅。」

現場氣氛緊張，而一旁全程觀看的大元，決定出面緩頰，「浩哥會讓人緊張是好事，團體中就是要有這樣子的一個人，事情才會做得圓滿。」

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