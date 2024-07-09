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娛樂 最新消息

草東黃宣登浪人祭 10月嗨爆台南

草東沒有派對成為金曲大贏家後將首次投入浪人祭演出。（黑皮國提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕草東沒有派對今年以《瓦合》專輯贏得本屆金曲獎年度專輯、最佳華語專輯，還二度拿下最佳樂團獎大獎，是典禮上的大贏家，10月將首度到台南安平參加「2024浪人祭」演出，讓歌迷興奮不已。

黃宣充滿個人魅力，音樂演出隨興有特色。
（笨道策展提供）

金曲評審主席陳子鴻之前講評草東獲獎理由曾透露，不少評審都覺得聽草東的音樂充滿爽度，搖滾樂就是要有態度。

9m88演戲、唱歌雙向發展，今年也將參加浪人祭表演。
（笨道策展提供）

過去草東沒有派對在台開唱總是一票難求，歌迷常哀嘆「草東沒有門票」，加上今年又成為金曲獎大贏家，想要朝聖的搶票人數勢必更多。

「巨大的轟鳴」也是首度參加浪人祭，主唱王之佑其實就是金曲歌王Leo王。另外入圍金曲歌后的9m88也是各大音樂祭的寵兒，這次也首度加入浪人祭陣容。YELLOW黃宣近期在歌唱節目踢館有亮眼表現，圈粉無數，這次也會再展個人魅力。浪人祭10月4到6日在台南安平觀夕平台旁大草皮登場，門票明天中午12點在KKTIX開賣。

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