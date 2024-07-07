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娛樂 最新消息

（新片搶鮮看）動畫霸王《神偷奶爸》來「4」洶洶 小小兵超級惡搞吸金

格魯在《神偷奶爸4》多了一個新生寶貝兒子，樂當奶爸。（UIP提供）

記者許世穎／專題報導

隨著暑假正式到來，台灣的電影市場已連續幾週被動畫片攻占，繼稱霸全球票房冠軍的《腦筋急轉彎2》、上週登場的《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》後，本檔新片則迎來深受大小朋友喜愛的「小小兵」，在《神偷奶爸4》中繼續搗亂惡搞。

最受影迷歡迎的小小兵在《神偷奶爸4》繼續惡搞搗亂。（UIP提供）

《神偷奶爸4》雖為系列第4集，但加上2部外傳電影，已是小小兵第6度於大銀幕現身，先前的5部電影在商業動畫片的領域中堪稱稱霸為王，鞏固作為影史最賣座動畫片系列的崇高地位，全球票房共累積了46億美金（約台幣1496.84億元）的驚人成績。

該系列從一個從超級大壞蛋變成最佳父親非比尋常的冒險旅程展開，加上小小兵令人難以抗拒的無厘頭搞笑風格，除了引起全球影迷共鳴，也建立了能夠天衣無縫的結合奇幻元素和日常生活的世界觀。

本集《神偷奶爸4》除了繼續深入探討格魯充滿超級大壞蛋和英雄的世界，也為最受粉絲喜愛的小小兵角色注入全新的創意，因此安排5個小小兵接受超級血清注射，變身最會胡搞瞎搞、擁有各自獨特造型、超能力的「超級小小兵」，堪稱小小兵宇宙的超級英雄。

這5個超級小小兵各自擁有超能力量，包括超級提姆可以把自己拉扯到一英里長、超級梅爾可以射出力量強大的雷射爆能光束，足以切斷一顆行星；超級蓋斯可以飛行；超級傑瑞可以變形成一塊堅不可摧的巨石，並且能夠摧毀阻擋他的所有東西。他們表現出令人意想不到的英雄行徑，過程搞笑又有趣，果然在台上映第一天就登上票房冠軍。

歌神張學友（右）和謝霆鋒在《海關戰線》上演不少火爆動作槍戰。（華映提供）

天王影帝后激戰《海關戰線》

同檔新片中還有剛在台開唱造成搶票熱潮的「歌神」張學友暌違8年重返銀幕主演的《海關戰線》，與首度兼任動作指導的謝霆鋒合作，加上金馬影后林嘉欣、香港影后劉雅瑟及金馬影帝吳鎮宇，一同上演驚心動魄的動作場面，讓大眾對「海關」形象有全新認知，堪稱大銀幕罕見的角色及劇情型態。

電影《56種喝采》改編自一對熱愛足球賽的父子部落格文章，勵志感人又催淚。（海鵬提供）

慈父與自閉兒的《56種喝采》

改編自真人真事的勵志感人電影《56種喝采》，靈感來自一對熱愛足球賽父子的部落格文章。描述一位育有自閉症兒子的父親，他從兒子6歲起就帶著他一起環遊世界，14年來不斷尋找他們最喜歡的足球俱樂部的動人故事。

父子倆將自己漫長的足球之旅故事，以及有關自閉症的資訊和經驗，發布在部落格引發廣大回響，激勵了許多家庭、自閉患者與讀者，電影上映後也橫掃德國台幣2.6億票房，不僅富含教育意義且具娛樂性，更激勵人心。

其餘新片還有再現《我的少女時代》般動人初戀的純愛台片《我想和你在一起》，以及緊抓泰國時事、號稱「泰國爆笑編年史」的現象級恐怖喜劇《猛鬼聲泣泣》等片，都值得觀眾進戲院一探究竟。

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