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《人物專訪》黃宏軒爬牆褲子裂開下體涼涼的-林映彤在一起升格女主角 壓力超大

林映彤（左）、黃宏軒因合作《我想和你在一起》結緣，戲裡戲外有著好感情。（記者陳逸寬攝）

記者廖俐惠／專訪

黃宏軒在《我想和你在一起》中飾演雷宇光，直呼在片場宛如回到最快樂的學生時光。（星映電影提供）

林映彤、黃宏軒近年逐漸在演藝圈站穩腳步，林映彤因演出瘦子MV為人所知，又因參與「茁劇場」戲劇獲得好評，黃宏軒今年以《關於未知的我們》圈粉無數。兩人合作校園愛情電影《我想和你在一起》，受訪談拍攝秘辛，黃宏軒自爆在拍攝爬牆戲時，褲子太緊「啪」一聲裂開，內褲走光、下體涼涼的，讓劇組笑翻了。

林映彤在《我想和你在一起》中飾演高曉南，首次擔綱女主角讓她壓力不小。（星映電影提供）

練唱跳舞不夠看 還有動作戲

《我想和你在一起》片中有歌舞劇的橋段，演員不僅要練習唱歌、跳舞及樂器之外，還有動作戲的部分，要準備的真不少。首次擔綱女主角的林映彤笑說每天都很崩潰，在時間有限的情況下，覺得自己快準備不來了，承受極大壓力的她，在拍攝打戲時，誤以為害對方受傷骨折，讓她自責到大哭，所幸只是虛驚一場，對方並無大礙。

拍攝前期，林映彤總是處於一種緊繃的狀態，不敢放膽跟大家一起玩，與黃宏軒拍攝有肢體接觸的對手戲時，也抱著戒慎恐懼的心情，黃宏軒告訴她「沒關係妳直接來」，一句話就安撫了林映彤。黃宏軒則感謝林映彤，可以讓他「很白癡」的一起演出，呈現最真實的自己。

黃宏軒林映彤假戲不真做 笑搞兄弟情

回顧高中生活，黃宏軒早就小有名氣，不但是學校的風雲人物，17歲還登上《康熙來了》獲封「小吳尊」稱號，他笑說製作單位私訊他的臉書，邀請他參加校草單元，媽媽比他更興奮。林映彤笑說當年高中裙子被自己改得很短，還染了紅色頭髮，標新立異、高冷形象更給人生人勿近的感覺。

兩人在片中原本是死黨，繞了一圈才發現對方是真愛，提到感情觀，黃宏軒認為「沒有一見鍾情，後面就沒辦法日久生情」，理想型是喜歡聰明，一眼看上去就陽光的人，林映彤則是曾經跟朋友變情人，喜歡積極向上的人。問及兩人是否有機會假戲真做？黃宏軒幽默撇清：「我們有機會當兄弟！」電影將在5日上映。

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