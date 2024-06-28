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娛樂 最新消息

柯素雲無預警吃土 胡利動手挖

柯素雲（左起）、何豪傑、胡利昨一同出席《你好，我是誰2》記者會。（記者陳逸寬攝）

何豪傑入伍轉大人 伸手牌變孝子

〔記者傅茗渝／台北報導〕柯素雲、胡利、何豪傑原班人馬回歸大愛《你好，我是誰2》，詮釋失智議題。柯素雲劇中突發失智迅速惡化，將病況演得入木三分；飾演女兒的胡利更是入戲，一幕她拋包袱、徒手深挖柯素雲嘴裡的泥土，驚人之舉被讚「真的不簡單」！兩人多次合作情同母女，胡利也嘴甜依偎：「真的是阿母才會這樣。」

不同於胡利角色對媽媽盡孝，何豪傑飾演敗家子，自嘲「簡直本色演出。」透露求學時期父母對他很寵溺，未成年就騎摩托車，後來還升級檔車，是個十足伸手牌。未料入伍後接受震撼教育，當時先是到「空降特戰司令部」，傷退後再中「金馬獎」，有阿兵哥難熬操練之苦舉槍自戕，種種境遇讓他性情大變，退伍後悔悟成孝子。

何豪傑和柯素雲都曾照顧失智症至親，對劇情心有戚戚焉，柯素雲說爸爸過去失智嬰孩化，「喝奶瓶、包尿布，完全不記得我們。」病況惡化後會在垃圾桶、按摩椅上大小便，甚至出門流浪鬧失蹤，實在很崩潰。她說去年已立好遺囑，透露家產全授權兒子處理。

何豪傑則遺憾爸爸兩年前喪禮辦得簡單，「那時疫情不想讓大家群聚，但我知道我爸希望熱鬧。」他呼籲為人父母可以提前簽署放棄急救或是器官捐贈，讓子女免於掙扎。

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