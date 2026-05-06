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娛樂 電視

昔罹腦膜瘤住院！阿翔鬆口曝媽媽近況 女星哽咽落淚

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠錄製民視、八大《綜藝新時代》，帶領觀眾走訪充滿人文底蘊的嘉義市。一開場，主持群帶著本集來賓啦啦隊女神Mingo與秀秀子，來到嘉義市立美術館，以一場結合藝術與親情的特別企劃，為即將到來的母親節揭開序幕。

籃籃（左起）、秀秀子、阿翔、Mingo、楊繡惠。（民視提供）籃籃（左起）、秀秀子、阿翔、Mingo、楊繡惠。（民視提供）

主持群在美術館前寫生作畫，此次創作主題「畫出我心中的媽媽」，阿翔讓大家分享各自與母親的故事。Mingo分享他的媽媽有如朋友般無話不談；秀秀子則是表示自己的母親是為孩子無私付出的「超人媽媽」；籃籃則是將媽媽身旁畫滿火焰，描繪出嘮叨卻也深藏愛意的母親形象，每一幅畫都蘊含滿滿情感。

阿翔真摯告白引發全場共鳴，Mingo甚至落下感動眼淚。（民視提供）阿翔真摯告白引發全場共鳴，Mingo甚至落下感動眼淚。（民視提供）

而阿翔過去曾透露媽媽因檢查出腦膜瘤住院，當時阿翔常南北兩地跑探望，如今媽媽狀況恢復重拾健康，阿翔表示，從「碎碎念」中感受到幸福，真摯告白引發全場共鳴，Mingo甚至落下感動眼淚，溫馨氛圍令人動容。

節目隨後轉往嘉義街頭，拜訪曾勇奪國際大賽三冠王的街舞團隊「築夢者」，展現台灣街舞文化的活力與韌性。團隊從公園起步，歷經十餘年努力站上國際舞台，不僅推廣舞蹈，更強調自信與自我突破的價值，現場從4歲孩童到近50歲學員輪番上陣，證明舞蹈不分年齡，人人都能勇敢逐夢。主持群更親自上陣挑戰快閃演出，氣氛熱血沸騰。

阿翔分享母親近況。（民視提供）阿翔分享母親近況。（民視提供）

接著節目來到歷史悠久的嘉義市立棒球場，深入了解嘉義被稱為「棒球原鄉」的光榮歷史。從1931年嘉農棒球隊勇闖甲子園的傳奇，到現今國立嘉義大學棒球隊對《KANO》精神的傳承，展現台灣棒球精神。一開場楊繡惠質問三個女孩都是職棒啦啦隊、阿翔是黃金二壘手，她問她來這裡做什麼，接著一群嘉義大學棒球隊的球員衝出，一群大男孩抱起楊繡惠直接拋丟空中三次，嚇得楊繡惠不按牌理出牌說：「剛說好丟兩次，為何丟三次」，讓全場笑翻。

阿翔說我們愛棒球、妳愛小鮮肉，這是妳的禮物啦!為了體驗棒球，測試投手的穩定度，在楊繡惠語言干擾投手連環碎念還揚言要嫁給他，與Mingo、秀秀子火辣熱舞干擾下的心理素質與穩定度，過程笑料不斷，也突顯選手穩定實力。節目中還邀請到重量級嘉賓嘉義市長黃敏惠來到節目中頒獎，成為全場最高潮。

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