爸慘遭國民黨槍決！她被迫下海「接待外賓」崩潰：我不要死

《傳奇女伶 高菊花》年輕的高菊花（中）穿著時髦，外型亮麗。（野火樂集提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕紀錄片《傳奇女伶 高菊花》耗時20年拍攝與文史調查，塵封半世紀的歌聲，背後竟藏著台灣威權年代一段沉重的家族創傷。

《傳奇女伶 高菊花》海報。（野火樂集提供）

故事主角高菊花是白色恐怖受難者高一生的長女，高一生從日治時期就是鄒族部落裡引領進步思潮的代表人物，關心教育、推廣農業，參與鄒族語言、文化的紀錄與保存等，更具有音樂才華，創作出許多融合部落與自然的歌曲，戰後擔任阿里山鄉鄉長，提出台灣原住民高山自治縣的構想，1954年被國民黨政府羅織罪名受難，遭到槍決。

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高菊花在紀錄片《傳奇女伶 高菊花》中親口訴說自己的故事。（野火樂集提供）

高菊花的一生擁有過許多名字，卻在命運撥弄下，終生沒做過自己名字的主人，更成了情治單位控制、利用的對象。她的鄒族名叫Paicu Yata'uyungana、日治時期叫矢多喜久子，國民政府來台後，她被更改漢名為高菊花，父親入獄後為改運替她改名高芳梅，少女時期撰寫日記時英文名Rosemary，在夜總會則取了響亮的舞台名「派娜娜」，每個名字都是大時代政局變動的縮影。面對過往，她感慨訴說：「我經歷過的事情，你們聽了反而會負擔不了。」這段跌宕的生命軌跡，即將在大銀幕震撼呈現。

《傳奇女伶 高菊花》高菊花女士攝於達邦老宅（2009年）。（野火樂集提供）

《傳奇女伶 高菊花》由野火樂集總監熊儒賢、金獎導演沈可尚共同監製，金鐘導演盧元奇執導，是一部結合人權、歷史、音樂與女性生命史的紀錄片。高菊花最廣為人知的身分是「白恐二代」，但她還有另一個名字「派娜娜」，曾是1950至60年代風靡歌壇的拉丁歌后，擁有亮眼外型與動人歌喉，卻因命運弄人淪為威權體制的犧牲者。這位傳奇歌后在紅極一時後神祕消失，始終像個謎團，直到相隔半世紀，在一次因緣際會下，高菊花再次以「派娜娜」的身分被大眾重新認識，也終於有機會親口說出自己的故事。

《傳奇女伶 高菊花》「高山族有個幸運女郎」報導，描述高菊花獲得赴美學醫的機會。（野火樂集提供）

高菊花當年奔放的表演風格令無數政商名流傾倒，但在拋頭露面的背後，實則是為了撐起一個家。身為鄒族教育家高一生的長女，她年輕時本是預備赴美學醫的原住民菁英，不料1952年父親因政治案件被捕，兩年後遭槍決，家族命運一夕崩塌。年僅20歲的高菊花肩負起長女責任，為養活十多位弟妹，被迫放棄夢想，踏入煙花繚繞的夜總會舞台。

《傳奇女伶 高菊花》派娜娜當年在舞台演唱的姿態風采萬千。（野火樂集提供）

然而，在璀璨的舞台光芒背後，她因父親的關係被列入黑名單，長年受情治單位監視，甚至被迫捲入政治權力運作，被指派「接待」外賓，成為外交手段下的工具。她坦言：「我那個時候拚命地活過來，我不要死。」紀錄片除訪問高菊花本人，也從她女兒昭伶的視角出發，透過母親在少女時期的日記、家族訪談，以及走訪國家檔案館尋獲的解密資料，一頁頁拼湊出這位傳奇歌后被歷史噤聲的多舛人生。

紀錄片《傳奇女伶 高菊花》拍攝團隊多次前往達邦部落採訪高菊花。（野火樂集提供）

《傳奇女伶 高菊花》派娜娜奔放的表演風格在當時充滿話題。（野火樂集提供）

熊儒賢表示，20年來，他們不只是拍一部紀錄片，是在慢慢靠近一段被噤聲的歷史，高菊花是時代裡被政治與威權利用的歌后，也是那些在命運與家族悲劇中仍然抬頭活著的女性縮影，「她的人生，不只需要紀錄，更應該被記憶。」這部紀錄片不只是高菊花的故事，也是全世界在威權陰影下，無數女性倖存者的縮影。《傳奇女伶 高菊花》將於5月15日全台上映，同時已提前開放預約，歡迎企業、學校及各類團體洽詢包場觀影。包場相關及更多電影資訊請至「傳奇女伶 高菊花」官方臉書專頁查詢：https://wildfiremusic.link/lapaloma_tw。

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