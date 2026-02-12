自由電子報
娛樂 音樂

星光男星摯愛過世！憋著哭聲錄音「家中仍能聽到呼吸」

大Ｑ秉洛錄音期間遭逢陪伴多年的狗兒子「禮物」驟逝 。（众悅娛樂提供）大Ｑ秉洛錄音期間遭逢陪伴多年的狗兒子「禮物」驟逝 。（众悅娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「星光二班」出身的大Q秉洛新歌《寂寞日常 Lonely as Usual》翻唱自「日本天后」中島美嘉的經典神曲《櫻花紛飛時》，錄音期間他遭逢陪伴多年的狗兒子「禮物」驟逝，自曝在錄音室裡是「憋著哭聲」完成錄音，讓製作人驚嘆「歌聲裡聽得到眼淚」。

挑戰跨時空神曲，大Q秉洛坦言壓力與興奮並存。他說：「這首歌是我心目中的神曲，能唱到中文版真的覺得『太棒了』，完全不怕被比較！」然而，錄音期間正值愛犬離世，這份遺憾讓他在配唱時數度情緒潰堤。

大Ｑ秉洛錄音期間遭逢陪伴多年的狗兒子「禮物」驟逝。（众悅娛樂提供）大Ｑ秉洛錄音期間遭逢陪伴多年的狗兒子「禮物」驟逝。（众悅娛樂提供）

大Q秉洛感性分享，最後一段歌詞「我只是想要和你說說話，想看一看你現在的模樣」簡直是情緒大魔王，他透露：「那兩句我是帶著眼淚、全程憋著哭聲唱完的，真的是One Take錄完，錄完後整個人幾乎虛脫。」

即便「禮物」已經離開，大Q秉洛至今仍能在家中感受到愛犬的日常氣息，彷彿還能聽到「禮物」的呼吸聲，甚至是指甲敲擊磁磚奔跑的輕脆聲響，「有時候餘光掃過去客廳，會覺得好像看到了他的尾巴在晃動，可能是我真的太想念祂了吧。」被問到是否會再領養新寵物，身為專情狗派的他堅定表示暫無打算：「目前還沒勇氣，我不想讓新的寵物覺得自己是替代品，我想先把傷痛撫平，等準備好心情再迎接下一個生命。」

大Ｑ秉洛錄音期間遭逢陪伴多年的狗兒子「禮物」驟逝 。（众悅娛樂提供）大Ｑ秉洛錄音期間遭逢陪伴多年的狗兒子「禮物」驟逝 。（众悅娛樂提供）

大Q秉洛日前受邀至KKBOX舉辦下午茶聽歌會，為了提前與歌迷度過情人節，他不僅演唱了經典歌曲《我恨我愛你》，更在演唱《心願便利貼》時，體貼地為現場每位員工準備了一朵玫瑰花。他突發奇想建議大家：「把玫瑰花當成麥克風一起合唱吧！」。現場數十朵「玫瑰麥克風」齊動的畫面溫馨又浪漫。

隨著新單曲的宣傳開跑，大Q秉洛接下來也將前進台中與歌迷見面，將於3／15（日）14：30 在台中誠品園道店舉辦《唱癮》音樂會。

