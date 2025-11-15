（直擊）SJ東海竟淚灑大巨蛋！台灣E.L.F.合唱《至少還有你》逼哭他

〔記者廖俐惠／台北報導〕SUPER JUNIOR昨天（14日）起在大巨蛋連唱三天，今天邁入第二天，同樣吸引滿場3萬人朝聖。隊長利特今天玩起「聲控手燈」，隨著他從右至左大喊「臺北大巨蛋」，應援燈從寶藍色變成白色，畫面相當美麗。不過成員沒要放過他，神童吐嘈：「是不是你花錢了？」

SUPER JUNIOR坐著登場，宛如宣告王者歸來。（讀者提供）

9名成員今天坐在王位上登場，宣告「王者歸來」，十分霸氣，現場嗨到不行。利特說，昨天結束之後，有人拜託他：「利特千萬拜託不要興奮，拜託你冷靜，但是看到這麼美麗的光景，怎麼能不興奮？！我只能瘋掉！」昨天介紹3萬名老婆給媽媽的銀赫，今天以「老公」自我介紹。希澈則是延續昨天的「牛奶皮膚金希澈、撒朗嘿優金希澈」，粉絲應援聲音依舊震耳欲聾，希澈強調：「今天我會像最後一天一樣燃燒自我，我們沒有明天！」

SUPER JUNIOR帥氣登場。（讀者提供）

昨天首日花車環節，全場粉絲都乖乖坐在位子上沒有「大遷徙」，今天粉絲依舊十分遵守秩序，展現台灣E.L.F.高水準的一面。他們獻唱《From U》，利特還改詞獻給「台灣E.L.F.」，掀起全場尖叫聲。利特詢問粉絲：「你們能為我唱這首歌嗎？」最後全場與成員一起大合唱，場面十分溫馨。

東海聽到粉絲唱《至少還有你》竟然當場拭淚。（讀者提供）

對於台灣應援，已經很熟悉的SJ，銀赫立刻CUE台下舉著紅色指揮棒的「隊長」，沒想到觀眾席竟然變成一片彩虹海，讓成員們都相當激動，驚呼聲連連，東海還立刻拿起手機拍下來，要鏡頭別再對著他們照，趕快拍向粉絲們創造的彩虹上。他們感謝粉絲的應援，也獻唱中文歌《至少還有你》當作禮物回報，SJ也邀請粉絲一起唱，沒想到聽完粉絲大合唱，東海竟然不停拭淚，一度唱不出來，似乎十分感動。

