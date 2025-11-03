自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

獨家閃兵內幕》王大陸被當盤子狠敲360萬 主嫌還想用這招拉客戶

〔記者陸運鋒／新北報導〕閃兵集團首腦陳志明做起替役男閃兵生意後一路「漲價」，但據了解，男星王大陸在與陳嫌洽談閃兵細節期間，疑似不小心吐露太多「私事」，讓陳嫌漫天喊價至360萬元，而陳嫌以往協助客戶閃兵成功後，還會持續致電借錢，或是要求介紹其他客戶。

檢警今年2月執行第一波閃兵集團掃蕩，拘提男星王大陸（左）。（資料照，記者陸運鋒攝）檢警今年2月執行第一波閃兵集團掃蕩，拘提男星王大陸（左）。（資料照，記者陸運鋒攝）

據了解，王大陸當初透過友人介紹認識陳志明後，雙方商討如何閃兵時，王疑因多嘴說出有合約在身，若去當兵的話，恐怕會賠償天價違約金等內容，且長期不在國內需要人頭代替看診，因此將身分證、健保卡交付給陳嫌安排閃兵事宜，陳嫌也抓準既然有求於我，乾脆狠狠敲一筆，不過，王大陸欲閃兵仍被查出，花了大錢還是服兵役，真是賠了夫人又折兵。

據悉，陳嫌做完閃兵藝人客戶後仍會持續聯繫，稱金額沒有給足，暗示對方要付出更多，倘若對方不買帳，則改口希望能夠借錢，甚至出言「我知道你的秘密！」，不過，陳嫌也害怕撕破臉，要是被公開秘密也是毀於一旦，會再改口希望能介紹客戶拓展客源。

不過，這些閃兵藝人們應訊時均以友人、圈外友人介紹之下認識陳志明，對於是誰介紹部分，均稱時隔久遠已經忘記，絕口不提任何人的名字，有種不想牽連他人，自己犯的錯自己扛就好的感覺。

日前包括威廉等多名藝人出庭時，自爆曾遭閃兵集團首腦陳志明「勒索」，金額約4、50萬元左右；藝人黃博石供稱曾向陳志明表達不想再造假，卻遭對方施壓恐嚇，對此，新北地檢署將針對此部分進一步釐清。

獨家閃兵內幕相關新聞：

獨家閃兵內幕》購多套血壓監測儀器 混入藝人複檢醫院偷天換日

獨家閃兵內幕》唐振剛等4人才自首 下波鎖定2知名團體成員

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中