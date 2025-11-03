獨家閃兵內幕》王大陸被當盤子狠敲360萬 主嫌還想用這招拉客戶

〔記者陸運鋒／新北報導〕閃兵集團首腦陳志明做起替役男閃兵生意後一路「漲價」，但據了解，男星王大陸在與陳嫌洽談閃兵細節期間，疑似不小心吐露太多「私事」，讓陳嫌漫天喊價至360萬元，而陳嫌以往協助客戶閃兵成功後，還會持續致電借錢，或是要求介紹其他客戶。

檢警今年2月執行第一波閃兵集團掃蕩，拘提男星王大陸（左）。（資料照，記者陸運鋒攝）

據了解，王大陸當初透過友人介紹認識陳志明後，雙方商討如何閃兵時，王疑因多嘴說出有合約在身，若去當兵的話，恐怕會賠償天價違約金等內容，且長期不在國內需要人頭代替看診，因此將身分證、健保卡交付給陳嫌安排閃兵事宜，陳嫌也抓準既然有求於我，乾脆狠狠敲一筆，不過，王大陸欲閃兵仍被查出，花了大錢還是服兵役，真是賠了夫人又折兵。

請繼續往下閱讀...

據悉，陳嫌做完閃兵藝人客戶後仍會持續聯繫，稱金額沒有給足，暗示對方要付出更多，倘若對方不買帳，則改口希望能夠借錢，甚至出言「我知道你的秘密！」，不過，陳嫌也害怕撕破臉，要是被公開秘密也是毀於一旦，會再改口希望能介紹客戶拓展客源。

不過，這些閃兵藝人們應訊時均以友人、圈外友人介紹之下認識陳志明，對於是誰介紹部分，均稱時隔久遠已經忘記，絕口不提任何人的名字，有種不想牽連他人，自己犯的錯自己扛就好的感覺。

日前包括威廉等多名藝人出庭時，自爆曾遭閃兵集團首腦陳志明「勒索」，金額約4、50萬元左右；藝人黃博石供稱曾向陳志明表達不想再造假，卻遭對方施壓恐嚇，對此，新北地檢署將針對此部分進一步釐清。

獨家閃兵內幕相關新聞：

獨家閃兵內幕》購多套血壓監測儀器 混入藝人複檢醫院偷天換日

獨家閃兵內幕》唐振剛等4人才自首 下波鎖定2知名團體成員

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法