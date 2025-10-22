男星轉行跑外送！驚人年收入曝光...喊話「給五星好評」

〔記者張釔泠／台北報導〕街舞界男神刺刺攜全新單曲《Back At 2 Me》回歸樂壇，相隔兩年再發片的，除了每週找韓籍製作人Moode上歌唱課，並把知名韓國舞蹈教室LJ Dance的老師請來台灣進行魔鬼訓練，並同步研究Kpop舞蹈的肢體語言及表演方式，形容整個過程如「打掉重練」般艱辛。

刺刺在MV中化身性感賽車手。（杰思國際娛樂提供）

新單曲象徵刺刺在音樂與舞蹈之路上華麗重生，他表示：「基本上就是反覆練基本功，像是Moode老師對聲音的要求嚴謹，光是前後練習歌唱及錄音就花了三個月時間，此外，為了把身體融入Kpop肢體美學中，讓原本學街舞的我得重新適應，加上語言隔閡，只能透過眼睛去觀察感受，再搭配透過翻譯老師同步補充勤練技巧，也意外把『一心多用』的技能點好點滿！」

請繼續往下閱讀...

刺刺在MV中化身性感賽車手。（杰思國際娛樂提供）

過去兩年刺刺為自己安排了魔鬼訓練行程，原本就是街舞老師的他不僅守住老本行教舞蹈課，更參與了《原子少年2》的節目舞蹈編排工作；此外更利用時間兼差當起Uber快遞員，前後跑了快一年、賺了快50萬，他樂觀表示：「其實跑Uber蠻自由又沒有門檻，不但讓我可以更堅定的往音樂夢想前進，還能趁著跑外送騎車的過程練唱，當作夜間版的練唱行動教室。」而如此勵志的圓夢故事被粉絲知道後大讚不已，讓他笑說：「大家要好好地準時吃飯！如果被我送到了，不要忘了給我五星好評！」

刺刺回歸樂壇。（杰思國際娛樂提供）

提及跑外送難忘的事，刺刺透露曾幫金曲歌王呂士軒送過餐外，還有一次在情人節當起「告白啦啦隊」，「某一次情人節接到要幫客人送花的單，對方特別備註要幫他一起對著對象深情地說『寶貝情人節快樂』，那一刻我覺得自己在演偶像劇！比較崩潰的是，快到目的地時停紅燈不小心踩到狗屎，超傻眼。」

搭配《Back At 2 Me》強勁節拍所衍生出極及爆發力的舞蹈，導演特別在MV打造多樣極具戲劇張力的美術佈景，而為了不浪費刺刺如雕像般的精實身材，特別安排充滿力與美的跑車場景，套上帥氣賽車外套的他化身為性感帥氣賽車手，在拉鍊刻意不拉的狀況下讓精壯胸腹肌若隱若現，讓粉絲大飽眼福。

刺刺增肌拚出完美線條（杰思國際娛樂提供）

為此刺刺特別找了健身教練狂操一個月，被唱片企劃要求展現「飽滿肉感」的他刻意增肌，除了每天記錄蛋白質進食量，更搭配飲食開啟「吃飯地獄模式」，他苦笑說：「因為健身養肌需要大量補充碳水跟蛋白質，每餐最少塞進3碗白飯來增肌，真的有在用命換大肌肌！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法