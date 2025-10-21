韓國拍照一不小心就踩雷！她只想拍食物被斥責

〔娛樂頻道／綜合報導〕八大《WTO姐妹會》日前討論「出國才有的震撼教育，不懂這些有夠丟臉」，來自法國的Anna分享媽媽在韓國旅遊時，因拍照不慎觸怒當地民眾的經歷。

Anna的媽媽去韓國觀光，因為拍照踩到當地人的地雷。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

Anna表示，自己很喜歡拍照，在台灣常常拍風景照或是自拍，從沒有人對此感到反感，即使有店家謝絕拍照，也會貼出明確標示。而Anna的媽媽來台灣旅遊時，也有拍照的習慣，沒遇過什麼問題，某次她媽媽去韓國觀光，以為韓國跟台灣一樣，拍照不受限制，於是到處拍，沒想到惹得當地人不開心。

拍照沒經過同意，韓國人甚至會報警。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

有一次在韓國某個菜市場，有一個小攤吸引Anna媽媽的注意，她就拿起相機拍食物，沒想到小攤的老闆娘突然生氣斥責她，Anna的媽媽一頭霧水，心裡想著台灣人很友善，怎麼韓國人那麼兇。

主持人郭彥均聽完後表示，韓國人對個資很重視，拍照沒經過同意，甚至可以報警處理。另一位主持人莎莎也補充說，有些觀光客看到漂亮女生就隨手拍照，這在韓國是違法行為。

卞慶華拍短影音若是拍到其他人，一定打馬賽克。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

來賓卞慶華透露，他們在地鐵、夜市等公共場合拍短影音的時候，只要畫面中有其他人出現，都必須打上馬賽克，不然會被韓國的網友抨擊；巫苡萱也分享，曾有一位韓籍啦啦隊成員將隊友的臉打馬賽克，馬上遭到台灣人斥責「不尊重隊友」，但這是韓國文化對他人隱私的尊重方式，因為入鏡的人可能表情不好，如果沒有馬賽克反而失禮。

李珠珢曾在IG分享應援影片，將隊友臉上打馬賽克惹議。（翻攝自IG）

總之，每個國家對「拍照」的接受度與文化大不同，出國旅遊時，除了欣賞美景，也別忘了尊重當地的習俗與規範，才能玩得開心又不失禮。

