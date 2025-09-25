范瑋琪久違一句「想念大家」全網爆怒狂嗆：大牙加油

〔記者邱奕欽／台北報導〕「范范」范瑋琪爭議纏身，她久違在臉書發文更新寫下「想念大家」，並分享2張機場獨照，沒想到卻再度引來網友嘲諷，留言區一面倒喊「大牙加油！」甚至有人酸她「票賣不出去的歌女」、「有人在等妳更新嗎？」掀起新一波罵聲。

范瑋琪23日在貼文中自稱「小歌女」透露自己近期「ㄧ陣亂飛」，並曬出穿著白色長袖、牛仔褲搭配墨鏡、鴨舌帽的模樣，背包上還掛著Hello Kitty吊飾。雖然，范瑋琪久違更新動態，但底下留言幾乎無人力挺，全被「大牙」事件與張韶涵舊怨牽扯，不少酸民直接點名她老公黑人，引發更多討論。

不僅如此，范瑋琪近日在直播節目清唱《最初的夢想》僅4句就把高音段落交給觀眾，遭中國網友批唱功大不如前。雪上加霜的是，范瑋琪原訂本月13日在遼寧舉辦的《我們之間的事》巡演，更傳出票房不佳延期，讓她再度成為輿論焦點。

