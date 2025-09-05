晴時多雲

娛樂 最新消息

偷拍SJ東海健身教練道歉無效 健身房黑料連環爆

Super Junior成員東海近期以D&E身分經常到台北工作。（翻攝自X）Super Junior成員東海近期以D&E身分經常到台北工作。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓團天王Super Junior（以下簡稱SJ）成員東海來台工作連續兩天到健身房報到，沒想到竟有教練偷拍，還嘲諷「東海是誰？我只認識法海」，健身教練雖在社群發文道歉，仍難平眾怒。健身房也發出道歉聲明並強調會懲處該健身教練，粉絲仍難以接受，更陸續爆料健身房工作人員常偷拍、官方社群盜用網友圖片。

健身房教練偷拍東海，還說：如果馬東石來我會比較興奮。（翻攝自IG）健身房教練偷拍東海，還說：如果馬東石來我會比較興奮。（翻攝自IG）

SJ成員東海最近以SJ D&E身分經常到台北工作，更在連鎖健身房辦會員，卻被健身房教練偷拍，並公布在網路上。由於該健身教練不但偷拍還語出嘲諷，引起大批粉絲不滿，除了健身教練本人帳號湧入大批網友開罵之外，就連健身房也被殃及。

健身房教練偷拍，還說自己只知道法海。（翻攝自IG）健身房教練偷拍，還說自己只知道法海。（翻攝自IG）

健身房發出道歉聲明並表示將懲處偷拍員工，聲明中表示，「公司重視並尊重所有會員運動隱私，該名員工不當行為已立即展開處理並給予懲處，同時加強內部教育，確保類似事件不再發生，謝謝

教練與健身房的道歉都沒能平息網友怒火，有網友指出健身房偷拍會員已非首例，質疑其他教練與業務也曾偷拍會員甚至在網路上發文公審。最誇張的是健身房官方社群小編發文時，被發現未取得授權即使用他人照片後仍未道歉，引發退費潮。

健身房小編使用未經授權照片，引起眾怒。（翻攝自Threads）健身房小編使用未經授權照片，引起眾怒。（翻攝自Threads）

