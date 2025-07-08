曾被誤認香港人 林沖霸喊：我的故鄉是台南

林沖今年1月出席「愛在一起歲末送暖」餐會。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者林南谷／台北報導〕歷經罹癌生死關頭奇蹟治癒，數度面對病魔與重大手術考驗的「鑽石歌王」林沖，今年1月坐輪椅歡度92歲大壽，傳出不幸於7日傍晚過世，好友、資深女星張瓊姿在個人臉書哀悼，台灣優質生命協會秘書長紀寶如也證實台灣娛樂圈痛失一位國寶藝人。

林沖60年代風靡台港日，圈內重量級人士透露，他20歲登上日本寶塚舞台，早年是香港邵氏電影力捧歌王，每每面對病魔總能逢凶化吉，本名林錫憲的林沖1月7日過92歲生日，寶刀未老還在台上開心獻唱《沙麗娜戀歌》、《戀心》、《永恆的回憶》、《這一生最美的祝福》、《鑽石》等夯曲，令全場賓客聽得如痴如狂。

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早年林沖從香港、日本紅回台灣，曾被不少歌迷誤以為他是香港人，對此，林沖曾霸氣公開表示：「我的故鄉是台南。」

林沖晚年身體漸漸屢屢亮紅燈，但他面對媒體訪問始終散發正能量，他常對身邊友人說：「如果人生可以重新選擇，我還是要選擇唱歌這條路，只要有歌迷想聽，我就要繼續唱下去。」

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