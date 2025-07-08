林沖人生最大遺憾 沒能倒在舞台告別觀眾

林沖未在舞台告別觀眾，成了他最大的遺憾。（記者潘少棠攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕「鑽石歌王」林沖於7月 7日因感染吸入性肺炎合併敗血性休克及多重器官衰竭，於三總病逝，享壽92歲，他的兒子Kevin表示，林沖6月16日才剛動了心臟瓣膜手術，手術很成功，沒想到休養期間感染肺炎病逝，林沖熱愛舞台，沒能倒在最大的舞台告別觀眾成了他最大的遺憾。

林沖一生鍾情於表演，這幾年雖然歷經癌症、心臟、胃出血等疾病，進出醫院頻繁，仍堅持上舞台表演。83歲還在台灣和香港完成個人演唱會，也在美國、新加坡、馬來西亞的教會完成數十場的見證演唱。

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他1961年到日本求學，登上「寶塚」成為華人新星，靠著歌舞劇《香港》一炮而紅。（kevin提供）

去年底林沖將電影《大盜歌王》劇服及歷年演出的紀錄照片、秀服等文物捐入台灣音樂館典藏，原本4月計劃到香港拍攝口述訪談，因心臟問題只好作罷。今年5月林沖以神秘嘉賓的身分出席高雄的藍寶石大歌廳演唱會，同時也在高雄藍寶石歌廳舊址拍攝口述紀錄。

這幾年歷經癌症、心臟、胃出血等疾病，進出醫院頻繁，林沖（右）仍堅持上舞台表演。（kevin提供）

林沖1961年到日本求學，在日本登上「寶塚」成為華人新星，歌舞劇《香港》一炮而紅，他在日本發展5年橫跨歌舞劇、電視、電影、唱片4大領域。之後轉往香港發展，在香港夜總會造成瘋狂，隨即簽約邵氏拍了《大盜歌王》、《青春萬歲》、《椰林春戀》等多部電影，走紅香港，魅力更是擴及東南亞。

林沖一生鍾情於表演。（翻攝自林沖-Jimmy Lin臉書）

今年林沖檢查出心臟瓣膜狹窄，醫生建議他要開刀。林沖本來不想動刀，但醫生評估他的心臟瓣膜老化狹窄，好像身體裡有一顆不定時炸彈。林沖一直希望再回日本、香港當年發展的地方舊地重遊，也希望去新加坡看看生病的妹妹。為了能再出國表演、赴日本、香港探望親人，舊地重遊，林沖才答應開刀，沒想到手術很順利，卻在開完刀後感染了肺炎，不幸離世。

他躺在病床上臨走前，還不甘心沒能站在舞台上告別觀眾，最後是兒子Kevin在他耳邊輕輕說，讓他到天上回到上帝的身邊，可以不分日夜每天開演唱會唱歌給上帝聽，他才安息，為他精采的人生畫下句點。

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