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羅志祥自爆立生前遺囑！媽媽罹阿茲海默症現況曝

曾經相愛相殺的師徒孫德榮（左）與羅志祥（右）今破冰合體。（記者潘少棠攝）曾經相愛相殺的師徒孫德榮（左）與羅志祥（右）今破冰合體。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾經相愛相殺的師徒孫德榮與羅志祥，今（26日）在「喬傑立帝國」YouTube頻道開播記者會上，正式宣告破冰合體。兩人暌違25年同台，驚爆在記者會前交流生前遺囑，45歲的羅志祥鬆口提前規劃的原因。

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孫德榮多次公開表示已立好遺囑、交待好身後事，將3億資產分配給32位親友，早選好油畫遺照、燕尾服壽衣，連長眠地都決定好了。羅志祥則透露自己近期也備妥生前遺囑，表示沒什麼好避諱，「我若真的有什麼意外，也讓後面的人好處理，不要造成別人的困擾。」

45歲的羅志祥（右）提早規劃生前遺囑。（記者潘少棠攝）45歲的羅志祥（右）提早規劃生前遺囑。（記者潘少棠攝）

被問及是否將財產分給孫德榮，羅志祥尷尬笑說：「按年紀來說的話，應該是孫總先…」隨後又表示會重寫補上孫德榮的部分，讓全場爆笑。他坦言會立遺囑的原因，是常看新聞播報無常意外，且曾經歷父親離世與媽媽罹患阿茲海默症，深感「先準備好，總比沒有準備好。」

羅志祥（右）近期看到阿茲海默症新藥，已帶媽媽就診評估。（記者潘少棠攝）羅志祥（右）近期看到阿茲海默症新藥，已帶媽媽就診評估。（記者潘少棠攝）

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羅志祥4月公開母親罹患阿茲海默症的消息，問及目前病況？他表示媽媽若有出席記者會，大家其實看不出異狀，「目前一切都還好，只是5分鐘後才會忘記剛剛做了什麼事，希望媽媽狀態愈來愈好。」他透露最近看到2款阿茲海默症新藥在台上市的新聞，透露有帶媽媽就診評估，平時也盡力抽空陪伴媽媽。

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