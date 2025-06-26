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娛樂 最新消息

羅志祥認了和賀瓏有交集！孫德榮狠酸：他只跟你打招呼

羅志祥（右）合體恩師孫德榮（左）出席喬傑立帝國頻道開播記者會。（記者潘少棠攝）羅志祥（右）合體恩師孫德榮（左）出席喬傑立帝國頻道開播記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕喜劇演員賀瓏近來風波纏身，因與已故前女友天殘的情感糾葛，以及被媒體拍到與節目搭檔Albee日本同行，兩人舉止相當親密，引發外界關注。羅志祥同為感情糾紛過來人，今（26）合體孫德榮出席喬傑立帝國頻道開播記者會，透露私下和賀瓏有一面之緣，至於對方感情狀況則不予置評。

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賀瓏過去曾在《賀瓏夜夜秀》中多次公開喊話邀請羅志祥上節目，羅志祥透露，其實在拍攝電影《我的網紅女兒》殺青時，曾與賀瓏巧遇並打過招呼，不過後來因檔期無法配合，未能答應節目邀約。一旁孫德榮則有些怨懟地說，賀瓏只跟羅志祥打招呼，過去兩人也曾碰面卻無視他，直言：「我也叫他（羅志祥）不要去（賀瓏夜夜秀）。」

羅志祥（右）透露賀瓏曾邀約他上節目，但因檔期喬不攏而推辭。（記者潘少棠攝）羅志祥（右）透露賀瓏曾邀約他上節目，但因檔期喬不攏而推辭。（記者潘少棠攝）

而賀瓏與Albee的戀情近日成為焦點，外界質疑兩段感情銜接過近，甚至懷疑有劈腿之嫌。賀瓏為澄清誤會，主動公開前女友的遺書，強調分手時並無第三者介入，卻也引來天殘摯友林妍霏不滿，公開揭露感情破裂的內幕，呼籲賀瓏「別再混淆視聽」。被問到是否給情感意見，羅志祥不願攪和其中，表示：「別人的事情我不能說什麼，我不是當事人。」

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