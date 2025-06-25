《大學生》班底曝罹恐慌症 閃過輕生念頭

陳艾琳最後一次主持校園活動是跟派翠克一起。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾是《大學生了沒》人氣班底的陳艾琳，婚後淡出演藝圈，轉而經營家庭生活。近日她在社群罕見吐露心聲，公開離開螢光幕的真實原因。

她坦言，過去因為捲入負面新聞導致恐慌症發作嚴重，不得不暫別鏡頭前。她提到最後一次主持校園活動時狀態已經極度不穩：「記得最後一次主持校園是我跟派翠克一起主持，那時候就拜託他用我二分之一的薪水請他跟我一起完成最後一場主持。」活動結束後，她便正式遠離演藝圈，展開低調生活。

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陳艾琳罕談憂鬱低潮。（翻攝自IG）

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提及憂鬱症最嚴重的時期，她直言曾閃過輕生念頭，「有一次我就想說那我不要等紅燈，趁車水馬龍的時候衝出去。」關鍵時刻，腦中卻浮現媽媽的聲音：「有人會接住妳，有人是愛妳的」，讓她停下腳步。她感性說：「那天過後我就再也沒有結束生命的念頭，當下一定有些事情，讓你過不去，還有值得你留在世界上的非常多種種理由。」

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如今已走過低谷的她，也分享對過往的體悟。外界好奇她是否認為演藝圈是帶來傷痛的根源？她堅定否認：「當然不是啊，它就是來自社會的大本功課。」她用更開放的心態迎接挑戰，淡然表示：「我現在的心態，就是期待這本社會功課，會再給我哪一些考試卷，即便我知道未來還有很多不同的挑戰。」

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