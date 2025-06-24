Joeman早預見？昔送賀瓏神秘錦囊「會來救你」 網勸：快開吧

Joeman（左）昔送賀瓏（右）神秘錦囊並叮囑「又被炎上我會來救你」。（翻攝自YT）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕脫口秀演員賀瓏近日風波不斷，先是被爆出和女星Albee熱戀，隨後遭經紀公司薩泰爾火速解約，與已故喜劇演員「天殘」交往6年的感情也掀起熱議。就有網友挖出今年初百萬YouTuber Joeman登上《賀瓏夜夜秀》時，曾特地送給他神祕錦囊，還特意叮囑一定要等到事態不可挽回時才能打開，令網友紛紛喊話「快開吧」。

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Joeman在今年1月上節目《賀瓏夜夜秀》時，曾送給賀瓏一個神祕錦囊，表示裡面有被炎上的「3個解法」，特意叮囑對方，如果第二季節目又被炎上，且到了不可挽回的地步，就連贊助商都撤贊助、撤廣告的話，到時候再打開錦囊「我會穿越時光來拯救你！」

如今賀瓏的爭議一波未平一波又起，網友紛紛挖出節目片段直呼，「已經不可挽留了快開錦囊吧」、「Joeman快穿越時空拯救賀瓏」、「我能想到唯一的救法就是九妹入股薩泰爾，然後把賀瓏簽回來...」、「看來錦囊今天要用到了」、「記得打開joeman的錦囊，事態真的不可挽留了」、「joeman預言家」。

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