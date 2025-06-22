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日本神秘系歌手藏7年露面了！網一面倒：歡迎回來

日本創作歌手もさを。今正式露臉。（翻攝自IG）日本創作歌手もさを。今正式露臉。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本創作歌手もさを。（Mosawo.）自2018年在YouTube上傳第一支翻唱影片後，始終未公開身分，人也未露臉；今（22）他突然決定公開露臉，但希望大家還是將焦點專注在音樂本質上。

もさを。2020年5月發布自己第一首歌曲《ぎゅっと。》，歌曲常以女性視角敘寫情歌，雖然過去發布不少翻唱、創作歌曲，還曾在YT、IG開直播和粉絲互動，但本人從未在大眾面前露臉過。

日本創作歌手もさを。今正式露臉。（翻攝自IG）日本創作歌手もさを。今正式露臉。（翻攝自IG）

もさを。擔任2021年MBS電視劇特輯《Beautiful Him》的片頭曲《Caramel》作曲而備受矚目，同年3月，演出朝日電視台《Music Station 春之歌2小時特別節目》，直到2022年12月發行首張專輯《戀之歌》，人氣頗旺。

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もさを。雖然公開自己長相，但他說，「我想讓大家知道的是我創作的音樂和歌聲，所以我會繼續用愛傳遞給大家」；貼文一出，破百則留言「歡迎回來」、「未來能繼續聽你的歌聲真的太好了」。

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