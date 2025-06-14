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周玉蔻看不下去 重砲館長「裝傻賣台」籲陸委會查辦

周玉蔻（圖）呼籲陸委會對館長進行調查是否觸犯。（本報資料照）周玉蔻（圖）呼籲陸委會對館長進行調查是否觸犯。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「館長」陳之漢最初以 「反共」形象闖出名號，近年來立場大幅鬼轉改口讚頌中國政權，他近日抵達上海後猛誇當地建設、公共廁所，就連公共垃圾桶都能褒上幾句。對此，資深媒體人周玉蔻看不下去，重砲館長「聽任中共擺布、裝瘋賣傻」，呼籲陸委會應調查是否觸法。

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針對館長赴中頌中之舉，周玉蔻今（14日）稍早直言，這一切是「中共設計的一種台灣人出賣台灣的最新型認知戰劇本」，她痛批館長身為知名公眾人物，卻選擇「聽任中共擺布、裝瘋賣傻」，嚴詞形容其行徑「令人唾棄」，並公開喊話陸委會調查館長是否有觸法之虞。

館長近日赴中國展開自稱的「和平之旅」。（翻攝自YouTube）館長近日赴中國展開自稱的「和平之旅」。（翻攝自YouTube）

周玉蔻分析認為，館長此次中國行的整體規劃刻意扮演初次到訪「現代化外國都市」的台灣土包子角色，並在中國街頭對城市基礎建設驚嘆連連，實為精心設計的統戰劇本。她認為，這場秀未能增加台灣人對中國的好感，反而讓人更警覺到，「這個外國明明三不五時就想吃掉台灣」，強調中國對台的本質未曾改變。

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此外，周玉蔻直指館長在上海的直播與拍攝行程中，不僅無法自由與市民對話，還必須在特定場景、特定語境下呈現「高科技中國」印象，這種被操控、精緻包裝過的內容，是中共新版認知作戰的「糖衣毒藥」，呼籲國人警惕背後目的。

最後，周玉蔻直言，館長這番中國行不但未能拉攏台灣民心，反而強化台灣人內部的團結意識與反感情緒。她甚至呼籲「大罷免大成功」，並影射館長行為與「中國黑手入侵立法院」如出一轍，語氣激烈，再次引發關注。

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