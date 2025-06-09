劉品言成首位北影「孕婦主持人」 加碼一活動喜上加喜

劉品言擔任今年「台北電影獎」典禮主持人。（台北電影節提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕劉品言今（9）驚喜公開帶球嫁小3歲演員連晨翔，吸引外界祝福；懷孕3個月的劉品言今年接下第27屆台北電影節之「台北電影獎」典禮主持人，屆時挺孕肚主持的她，想必會為典禮帶來一大驚喜。

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首度挑戰大型頒獎典禮主持工作的劉品言，成為北影首位「孕婦主持人」，她先前興奮表示：「能擔任主持人感到十分榮幸，我會全力以赴！」表示「主持就像是換個方式演戲！」對表演熱情始終如一。

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除了擔任主持人，劉品言還將於6月21日現身台北市中山堂光復廳，和北影大使宋芸樺、夏于喬、楊謹華於大使講堂《INSIDE OUT：那些角色教我的事》進行座談，由主持人百白的引領下，和觀眾分享演藝之路的起落與轉變；據悉，該座談300個名額沒多久全賣光，可見4人高人氣。

北影昨正式開放售票，日片《惡夏》、開閉幕片《96分鐘》和《進行曲》皆為許多影迷首選，雖然先前爆出金馬導演蕭雅全因捲入性騷女導演案，遭撤換「電影造型提案工作坊」評審，不過劉品言懷孕「喜事」，有望替今年北影帶來新氣象。

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