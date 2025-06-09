劉品言閃嫁當媽！天心聞喜訊暖喊：幸福獨一無二

劉品言閃嫁連晨翔。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星劉品言今（9日）無預警宣布結婚並懷孕3個月，雙喜臨門讓粉絲驚喜不已。喜訊傳出後，與她有多年情誼、外型神似而被譽為「撞臉姊妹花」的天心，也第一時間在社群平台發文獻上祝福。

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天心寫下：「妹～真是為妳開心找到人生的伴侶，又迎來新生命，人生進入一個全新階段……雖然很多人說我們長得很像，但妳的幸福是獨一無二的。」她也祝福劉品言未來的日子充滿愛與喜悅、寶寶健康成長。

（左）天心發文祝賀劉品言。（翻攝自臉書）

劉品言與天心因外型相似，出道初期就被媒體與觀眾封為「小天心」，多年來常被點名撞臉。直到2021年，兩人終於在影集《最佳利益2》中同台演出，天心是主演之一，劉品言則客串現身；而《我的婆婆怎麼那麼可愛2》劉品言因檔期問題喬不攏，最終也由天心接替上陣。

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