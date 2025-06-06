台北電影獎曝光主持人與首波頒獎嘉賓 韓國大咖也將參與盛會

〔記者許世穎／台北報導〕2025年第27屆台北電影節今（6）日公布備受矚目的台北電影節頒獎典禮主持陣容，將由跨足歌唱、戲劇與主持領域的劉品言擔任主持人，同步揭曉五組實力與人氣兼具的頒獎嘉賓組合，實力派韓國男星趙震雄也將來台參與盛會，典禮星光閃耀、看點十足。

2025台北電影節頒獎典禮公布首波頒獎嘉賓，上排左起趙震雄、林品彤、陳意涵、陳柏霖、張榕容；下排左起宋芸樺、曾敬驊、王渝萱、姚淳耀、婁峻碩。 （組合圖，台北電影節提供）

首度挑戰大型頒獎典禮主持工作的劉品言興奮表示：「能擔任主持人感到十分榮幸，我會全力以赴！」從少女時期出道至今，劉品言在演藝路上不斷突破自我，她坦言：「主持就像是換個方式演戲！」無論身處哪個角色，對表演的熱情始終如一。她此次將以演員的專注與主持人的親和魅力，帶領觀眾共度一場榮耀與感動交織的電影盛典。

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今年頒獎典禮將於7月5日晚間7點在台北中山堂盛大舉行，特別邀請實力派韓國男星趙震雄來台參與盛會，與本屆影展大使宋芸樺同台頒發最受矚目的最佳劇情長片獎。台北電影節也將於7月3日在西門喜樂時代影城舉辦趙震雄主演作品《非常警探》特別放映場，屆時他將親臨現場與影迷面對面分享創作經驗與拍攝點滴，影迷千萬不可錯過這場難得的互動機會。

劉品言首度挑戰大型頒獎典禮主持工作，將擔任台北電影節頒獎典禮主持人。（台北電影節提供）

眾星雲集的頒獎嘉賓陣容還包括去年奪得最佳女主角與女配角殊榮的林品彤與陳意涵將攜手揭曉本屆影后，展現世代傳承的動人時刻。以《鬼才之道》雙雙入圍今年最佳男女主角的陳柏霖與張榕容，則聯袂頒發最佳導演獎，為典禮掀起高潮。

此外，還有以《我家的事》入圍本屆最佳男配角的曾敬驊，則將與同片實力派演員姚淳耀一同揭曉最佳造型設計與最佳短片兩項技術類獎項。曾以《該死的阿修羅》拿下女配角獎的王渝萱，則攜手影歌雙棲人氣藝人婁峻碩，一同頒發最佳美術設計與最佳動畫片獎。

台北電影節將舉辦趙震雄主演作品《非常警探》特別放映場。（台北電影節提供）

2025台北電影節將於6月20日至7月5日在台北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦。台北電影節頒獎典禮將於7月5日在台北市中山堂舉行，「台北電影獎頒獎典禮套票」票含2張電影票券與1張頒獎典禮票券，將於6月8日晚間8點在OPENTIX兩廳院文化生活開賣，更多消息請密切關注台北電影節官方網站或Facebook粉絲專頁。

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