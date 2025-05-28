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娛樂 最新消息

恭喜！55歲高欣欣世壯運奪雙銀 霸氣喊「別找藉口做就對」

高欣欣（左）與搭檔今再奪下一枚銀牌。（翻攝自臉書）高欣欣（左）與搭檔今再奪下一枚銀牌。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「本土劇女王」高欣欣10年前因緣際會下接觸到國標舞，她從完全不會跳舞、同手同腳，到如今出戰2025雙北世壯運運動舞蹈項目，不僅挺進決賽奪下銀牌佳績，今（28日）稍早在A組賽事再度奪下銀牌，完美詮釋「台上一分鐘，台下十年功」的艱辛。針對表現，高欣欣在賽後坦蕩表示，「無論跳得好不好，有那個心態就很棒，不要給自己找藉口，做就對了！」

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高欣欣與舞蹈搭檔吳京橋從預賽便一路過關斬將，昨順利挺進決賽更奪下銀牌佳績，她賽後坦言，雖然決賽時出現一些小意外，但能夠拿下銀牌已經非常開心。然而，高欣欣今再傳捷報，她透露稍早完成A組最艱難的賽事，更因有人棄賽讓她與搭擋直接變成準決賽和決賽，「幸好有所準備，再次拿下一面銀牌，證明自己的體力和耐力，在45+的組別裡是可以的～遺憾與金牌擦肩而過！明天最後一場B組，我和吳京橋fighting！」

其實，55歲高欣欣此次出征世壯運頗具挑戰，礙於搭擋年紀而選擇與年輕選手們同場競技，不過她卻也樂在其中，「很多人跟我說55歲組其實並不一定會比較弱，因為強中自有強中手，所以能跟年輕選手一起跳，我也覺得很開心。」她也自勉無論跳得好與否，心態尚在就很棒，「我覺得不要給自己找藉口，做就對了，很多人總說年紀大了或身體不好，但這樣就會錯過挑戰自己的機會，真的很可惜！」

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