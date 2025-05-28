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高欣欣世壯運奪銀遭酸沒舞台 老公李國超力挺回嗆

高欣欣（左）參加世壯運運動舞蹈項目奪銀。（翻攝自李國超臉書）高欣欣（左）參加世壯運運動舞蹈項目奪銀。（翻攝自李國超臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕55歲8點檔女星高欣欣參加世壯運勇奪拉丁舞項目銀牌，明星老公李國超與有榮焉發文：「李太太的努力沒白費！今天勇奪世壯運拉丁舞第二名！以妳為榮呀！」不料有酸民留言：「因為沒舞台只好靠世狀（壯）運阿。」對此，李國超高EQ回覆。

李國超心平氣和回應酸民：「世壯運就是一個好舞台。」對方竟續嗆：「世壯運只是沒用的舞台。」最後李國超懶理回覆：「祝你平安。」隨後再度發文說：「慶賀李太太今勇奪世壯運拉丁乙組銀牌！所以今天我也多游了200公尺以茲慶祝！」

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而高欣欣則在臉書分享比賽心情：「今天賽事完成，就像一顆洩氣的皮球，明天將是一場硬仗，五項舞科。真是感謝好姐妹們，6:30就起床來觀看我的比賽，今天很幸運地一路跳到決賽，雖然還是有一些小缺點，所幸好運的得到評審的青睞，拿了一面銀牌。給明天的自己信心喊話：欣欣姊，妳可以的。」今（28）日她將繼續比賽。

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